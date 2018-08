Communiqué de mise à disposition des comptes consolidés relatifs au premier semestre 2018 de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances annonce ce jour avoir publié ses comptes consolidés relatifs au premier semestre 2018.

Ce document peut être consulté sur le site Internet de Crédit Agricole Assurances ( www.ca-assurances.com/espace-investisseurs ).

A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s'adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises.

Crédit Agricole Assurances compte 4 400 collaborateurs. Son chiffre d'affaires à fin 2017 s'élève à 30,4 milliards d'euros (normes IFRS).

www.ca-assurances.com

