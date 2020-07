- Communiqué de presse

Luxembourg, le 9 juillet 2020

Taux d'intérêt

La Banque centrale du Luxembourg (BCL) fait savoir que, sur base de chiffres provisoires, les principaux taux d'intérêt moyens sur les opérations de crédit et de dépôt appliqués par les établissements de crédit du Luxembourg aux ménages et aux sociétés non financières (SNF) de la zone euro ont évolué comme suit au cours du mois de mai 2020.

Taux d'intérêt représentatifs sur les nouveaux contrats1 - crédits et dépôts - conclus avec des ménages

Le taux d'intérêt variable2 des crédits immobiliers accordés aux ménages a baissé de 5 points de base en comparaison mensuelle pour s'établir à 1,38 % en mai 2020, tandis que le volume des crédits nouvellement accordés a progressé de 30 millions d'euros durant cette période pour atteindre 191 millions d'euros. En comparaison annuelle, le taux a diminué de 11 points de base et le volume des nouveaux contrats s'est contracté de 68 millions d'euros.

Le taux d'intérêt fixe3 sur les crédits immobiliers accordés aux ménages est resté relativement stable sur un mois, passant de 1,34 % en avril 2020 à 1,33 % en mai 2020. Le volume mensuel des créances nouvellement accordées a bondi de 68 millions d'euros en comparaison avec avril 2020 pour s'élever à 436 millions d'euros. En glissement annuel, le taux a baissé de 38 points de base tandis que le montant des crédits accordés a augmenté de 93 millions d'euros.

1 On entend par nouveau contrat tout nouvel accord passé entre le ménage ou la société non financière et l'agent déclarant. Les nouveaux accords comprennent tous les contrats financiers qui spécifient pour la première fois le taux d'intérêt associé au dépôt ou au crédit et toutes les renégociations des dépôts et des crédits existants.

2 Taux d'intérêt variable ou dont la période de fixation initiale du taux d'intérêt est inférieure ou égale à 1 an.

3 Taux d'intérêt fixe pondéré par les montants des contrats pour tous les crédits immobiliers accordés indépendamment de la durée de fixation initiale du taux (supérieure à 1 an). Cette série n'est publiée par la BCL depuis février 2009 seulement pour des raisons méthodologiques liées à l'identification des déclarants.

Le taux d'intérêt sur les crédits à la consommation, dont la période de fixation initiale du taux est supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans, a augmenté de 64 points de base sur un mois pour s'élever à 2,44 % en mai 2020 et le volume d'activité a progressé de 4 millions d'euros pour s'établir à 22 millions d'euros. En rythme annuel, le taux d'intérêt a augmenté de 4 points de base tandis que le volume d'activité a diminué de 10 millions d'euros.

Le taux d'intérêt sur les dépôts à terme des ménages ayant une échéance initiale inférieure ou égale à 1 an est resté relativement stable en comparaison mensuelle pour s'établir à 3 points de base durant la dernière période de référence contre 2 points de base le mois précédent.

Taux d'intérêt représentatifs sur les nouveaux contrats - crédits et dépôts - conclus avec des ménages

7,00

6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00

0,00

Opérations principales de refinancement de l'EurosystèmeCrédits immobiliers taux variable

Dépôts à terme des ménages

Crédits immobiliers taux fixeCrédits à la consommation

Volumes représentatifs des nouveaux contrats de crédits conclus avec des ménages (en millions d'euros)

600 500 400 300 200 100

0

Crédits à la consommationCrédits immobiliers taux variableCrédits immobiliers taux fixe

Taux d'intérêt représentatifs sur les nouveaux contrats1 - crédits et dépôts - conclus avec des SNF

Le taux d'intérêt variable2 sur les crédits d'un montant inférieur ou égal à 1 million d'euros accordés aux SNF a augmenté de 2 points de base sur un mois pour atteindre 1,68 % en mai 2020. Le volume de ces crédits nouvellement accordés a diminué de 109 millions d'euros sur un mois pour s'établir à 606 millions d'euros. En comparaison annuelle, ce taux a augmenté de 3 points de base tandis que le montant des crédits nouvellement accordés a diminué de 235 millions d'euros.

Le taux d'intérêt variable2 pour les crédits d'un montant supérieur à 1 million d'euros a augmenté de 11 points de base sur un mois pour atteindre 1,11 % durant la dernière période de référence. Le volume de ces crédits nouvellement accordés a augmenté de 34 millions d'euros en comparaison mensuelle pour atteindre 3 822 millions d'euros en mai 2020. En comparaison annuelle, ce taux a augmenté de 10 points de base tandis que le montant des crédits accordés a baissé de 5 065 millions d'euros.

Le taux d'intérêt sur les dépôts à terme des SNF ayant une échéance initiale inférieure ou égale à 1 an est passé de -8 points de base en avril 2020 à -13 points de base en mai 2020.

En comparaison annuelle, ce taux a augmenté de 3 points de base.

Taux d'intérêt représentatifs sur les nouveaux contrats - crédits et dépôts - conclus avec des sociétés non financières

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

-1,00

Crédits aux SNF (contrats de plus d'un million d'euros)Dépôts à terme des sociétés non financièresOpérations principales de refinancement de l'EurosystèmeCrédits aux SNF (contrats de moins d'un million d'euros)

Les tableaux relatifs aux taux d'intérêt pratiqués par les établissements de crédit peuvent être consultés et/ou téléchargés sur le site Internet de la BCL à l'adresse suivante :

http://www.bcl.lu/fr/statistiques/series_statistiques_luxembourg/03_marche_capitaux_interets/index.htm

Méthode de pondération

Les taux d'intérêt appliqués aux nouveaux contrats sont pondérés au sein des catégories d'instruments concernées par les montants des contrats individuels. Ceci résulte de la compilation des agrégats nationaux effectuée par les établissements de crédit déclarants et par la BCL.

Département Relations internationales et communication Section Communication

Tél. : (+352) 4774-4265 ou 4599 Email :press@bcl.luwww.bcl.lu