Communiqué de presse - Accord sur le Fonds InvestEU: favoriser les investissements stratégiques, durables et innovants

InvestEU favorisera les investissements durables et innovants et s'attaquera aux défaillances du marché, aux investissements non optimaux et au déficit d'investissement dans les secteurs ciblés pour la période 2021-2027.

Soutien aux entreprises et aux investissements stratégiques

Prenant acte des risques de solvabilité pour les entreprises causés par la crise du COVID-19, les négociateurs des commissions des budgets et des affaires économiques et monétaires du PE ont obtenu la possibilité d'apporter un soutien en capital aux PME qui ont été affectées par la crise.

Ils sont également parvenus à garantir que les investissements stratégiques portent notamment sur la fabrication de produits pharmaceutiques, de fournitures et de dispositifs médicaux (cruciaux en période de pandémie), ainsi que sur la production de technologies de l'information et de la communication, de composants et de dispositifs dans l'UE. InvestEU pourra donc s'appuyer sur le soutien apporté par son prédécesseur, le Fonds européen pour les investissements stratégiques, pour soutenir les vaccins contre le COVID-19 de BioNTech et de Curevac.

Soutien aux investissements durables

Les négociateurs se sont accordés pour que le soutien d'InvestEU finance des projets qui puissent prouver leur impact positif avéré en termes environnemental, climatique et social. En outre, les projets d'investissements devraient être soumis au principe consistant à ''ne pas causer de préjudice important'', autrement dit qu'ils n'aient pas d'impact négatif sur les objectifs environnementaux et sociaux de l'UE.

Par ailleurs, les députés sont parvenus à ce qu'InvestEU contribue à la réalisation de l'objectif d'au moins 30% des fonds de l'UE consacrés aux objectifs climatiques jusqu'en 2027.

Des investissements supplémentaires d'environ 400 milliards d'euros

La garantie de l'UE d'environ 26 milliards d'euros (prix courants) devrait mobiliser 372 milliards d'euros d'investissements supplémentaires dans toute l'Union européenne et sera répartie selon les objectifs politiques suivants:

Infrastructures durables: 37,8% (environ 9,9 milliards d'euros); Recherche, innovation et numérisation: 25,1% (environ 6,6 milliards d'euros); PME: 26,4% (environ 6,9 milliards d'euros); et Investissements sociaux et compétences: 10,6% (environ 2,8 milliards d'euros).

En outre, le Fonds européen d'investissement, qui contribuera à la mise en œuvre du programme InvestEU, bénéficiera d'un renforcement de 375 millions d'euros.

Citations

José Manuel Fernandes (PPE, PT), négociateur en chef de la commission des budgets, a déclaré: 'InvestEU générera plus d'investissements, créera de meilleurs emplois, renforcera la compétitivité et la productivité, tout en promouvant la cohésion et l'inclusion territoriales. Nous avons réussi à fournir un soutien à la solvabilité des PME via InvestEU, qui aidera à sauver les entreprises touchées par la crise liée à la pandémie.''

Irene Tinagli (S&D, IT), négociatrice en chef de la commission des affaires économiques et monétaires, a déclaré: 'La relance économique a besoin non seulement d'investissements publics mais aussi d'investissements privés, et InvestEU permettra de mobiliser environ 400 milliards d'euros sur des projets phares pour l'UE. Je suis particulièrement fière que nous ayons réussi à inclure des investissements dans les infrastructures sociales, afin de dédier une part significative aux PME, et à envisager la possibilité de fournir un soutien en capital aux entreprises les plus touchées par le COVID-19. Tout cela en maintenant des objectifs environnementaux élevés.''

Prochaines étapes

L'accord conclu par l'équipe de négociation du PE devra désormais être approuvé par les commissions des budgets et des affaires économiques et monétaires, puis par le Parlement dans son ensemble. Le Conseil devra également approuver l'accord.