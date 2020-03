Communiqué de presse: Annelis Lüscher Hämmerli succède à Paul Norton au poste de CFO

En vue du début prochain d'une nouvelle période stratégique, Paul Norton quittera le 30 septembre 2020 sa fonction de Chief Financial Officer (CFO) au sein du groupe Helvetia. Annelis Lüscher Hämmerli lui succèdera. Pour des missions spéciales et afin d'assurer une transition en douceur, Paul Norton restera jusqu'à fin août 2021 au sein du groupe Helvetia avant de partir pour une retraite bien méritée. «Après 13 ans d'activité au tout premier plan, il est temps pour moi d'écrire un nouveau chapitre de ma vie. Ces années passionnantes et remplies de défi sont une véritable fierté et une vraie satisfaction pour moi», explique Paul Norton. Philipp Gmür, Group CEO, ajoute: «Je remercie Paul pour son engagement et sa fiabilité, et je lui souhaite d'ores et déjà bonne continuation dans cette nouvelle phase de sa vie.»

Paul Norton a été nommé CFO et membre de la direction du groupe en 2007. À ce poste, il a beaucoup contribué à la réussite d'Helvetia sur le long terme. Pendant son mandat, il a géré le bilan et les résultats d'Helvetia avec circonspection à travers la crise financière et accompagné de manière compétente et clairvoyante les nombreuses acquisitions du groupe d'assurances. Il a également modernisé la gestion des risques et des capitaux ainsi que les relations avec les investisseurs.

Annelis Lüscher Hämmerli a été désignée pour lui succéder au poste de CFO et de membre de la direction du groupe. Annelis Lüscher, 44 ans, prendra ses fonctions le 1er octobre 2020. Après des études de biologie à Berne et un doctorat à l'Institut Max Planck de limnologie à Plön, Annelis Lüscher a obtenu un master en finances à l'EPF et à l'université de Zurich et a suivi un cursus diplômant de comptable IFRS. En 2004, elle est entrée chez Swiss Life où elle a occupé divers postes dans la gestion des actifs et des risques, les dernières années au poste de Chief Risk Officer de Swiss Life Asset Managers. Mariée et mère de deux enfants, elle siège également depuis 2019 au Conseil d'administration de la Banque cantonale de Berne. «J'ai hâte de participer à l'élaboration de l'avenir d'Helvetia», déclare Annelis Lüscher en vue de sa future mission. Philipp Gmür ajoute: «Avec l'arrivée d'Annelis Lüscher, nous accueillons une cadre qui grâce à ses actions proactives, ses compétences techniques et à son expérience nous apporte de nouvelles impulsions et permettra à Helvetia de devenir l'un des principaux fournisseurs de services financiers en Europe.»

Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media.