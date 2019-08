Communiqué de presse: Brillant conseil à la clientèle grâce à la relève d'Helvetia

La formation commerciale de base sera refondue d'ici 2022 et exigera des compétences telles que l'action entrepreneuriale, l'évaluation des chiffres-clés ou l'élaboration des relations avec la clientèle. En tant qu'entreprise de formation attrayante, Helvetia entend préparer sa relève aux objectifs de formation futurs et ouvre aujourd'hui un Helvetia Service Center (HSC) qui sera géré de manière autonome par de jeunes collaboratrices et collaborateurs d'Helvetia.

«Avec le HSC de la relève, nous pouvons offrir à nos juniors une occasion unique de perfectionnement personnel et professionnel. Ils deviendront ainsi les collaboratrices et collaborateurs que nous recherchons chez Helvetia: de véritables personnalités qui mettent tout leur cœur à l'ouvrage et n'ont pas peur d'affronter des vents contraires», se félicite Liza Follert, responsable Recruiting & Employer Branding chez Helvetia.

A l'essai

Le projet pilote du HSC de la relève durera quatre mois et sera initialement axé sur les demandes de clients en matière d'assurance véhicules à moteur. Pour que les «perles» puissent offrir un niveau de service élevé, elles seront formées au préalable par du personnel expérimenté au sein du HSC ordinaire. Pendant le temps qu'il passeront dans leur HSC, les juniors seront assistés par un formateur pratique pour les thèmes techniques et coachés par un formateur professionnel. Ralph Jeitziner, responsable Distribution Suisse et membre de la direction du groupe, commente: «Avec l'Helvetia Service Center de la relève, nous rompons avec les anciennes conventions et ouvrons dans notre branche la voie à de nouvelles approches innovantes. Nous sommes un employeur attractif qui propose des places d'apprentissage passionnantes et offre aux apprenant-e-s l'opportunité de se lancer avec audace dans la vie professionnelle.



Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media.