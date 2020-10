Communiqué de presse - COVID-19: les députés appellent à des mesures pour combler la fracture numérique dans l'éducation

La résolution a été adoptée par 593 voix pour, 58 contre et 36 abstentions.

L'éducation numérique doit être une réalité pour tous

Les députés déplorent les 'graves disparités' dans l'éducation au sein de l'UE durant le confinement, avec 32% des élèves dans certains États membres n'ayant pas eu accès à l'éducation pendant plusieurs mois. Ils craignent que cela ne fasse baisser les futurs niveaux de salaire d'une génération entière et n'ait des conséquences négatives sur la productivité au travail et la compétitivité de l'Union dans son ensemble.

Par conséquent, combler la fracture numérique doit être une 'priorité immédiate', la Commission devant investir en priorité dans la connectivité et les équipements numériques, notamment dans les zones rurales et éloignées, ainsi que dans le perfectionnement des professeurs et des formateurs.

Accroître les investissements pour se préparer à la seconde vague

Lors du débat en plénière avant le vote, Victor Negrescu (S&D, RO), qui s'est exprimé au nom de la commission de la culture et de l'éducation, a déclaré: 'De nombreux pays ne sont toujours pas préparés à faire face à la deuxième vague qui frappe actuellement l'Europe. Il faut agir davantage pour garantir l'accès de tous à une éducation et une formation de qualité, et c'est pour cela que nous devons investir dans l'éducation. Nous regrettons profondément que le Conseil propose de réduire les programmes de soutien à l'éducation et à la formation. Nous rappelons notre demande de tripler le budget d'Erasmus+, nous encourageons les États membres à augmenter de manière significative les dépenses publiques en matière d'éducation, et nous demandons à la Commission de donner la priorité aux investissements dans l'éducation dans le cadre du plan de relance.'

Une vision ambitieuse pour l'espace européen de l'éducation

Les députés ont également critiqué le manque de coordination et d'échange de bonnes pratiques durant la crise et affirmé que l'UE devait jouer un rôle plus actif en termes de coordination entre États. Ils proposent de fournir une plateforme permettant aux États membres de partager les bonnes pratiques, et demandent de faire passer l'espace européen de l'éducation 'd'une vision floue fondée sur des principes généraux à un programme de travail concret'.

'Nous saluons le paquet éducation présenté par la Commission fin septembre, mais ce n'est qu'une première étape. Il faut maintenant envisager un espace européen de l'éducation et un plan d'action révisé pour l'éducation numérique soutenus par des mesures concrètes et avec un financement adéquat', a déclaré la rapporteure Sabine Verheyen (PPE, DE) après le vote.

Note aux rédacteurs

Selon l'UNESCO, même dans les pays les plus développés pendant la première crise du COVID-19, l'accès à l'éducation numérique se situait aux alentours de 90%, avec toujours 10% d'élèves laissés pour compte. Moins de 25% des pays à faible revenu ont fourni une forme quelconque d'apprentissage à distance.