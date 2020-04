Communiqué de presse - Centrale Gardanne : Nos vies valent mieux que les profits de GazelEnergie

Pour la direction de GazelEnergie la sûreté du site de Gardanne et sécurité des travailleurs n'ont aucune importance par rapport à l'appât du gain.

Le 17 mars 2020, GazelEnergie renvoyait chez eux un certain nombre de salariés en confinement face à la progression de la pandémie en cours.

Cependant, les personnels en poste de production considèrent que des postes essentiels à la sûreté des installations ne sont plus pourvus. L'absence de salariés à ces postes met en danger la sécurité des personnels présents, du site et de la population environnante. Notamment à cause de la présence de produits chimiques et de risques d'incendie. Depuis lors, ils exercent un droit de retrait sans être entendus par la direction de l'entreprise.

Parallèlement, la Direction de l'entreprise fait faire des travaux à des entreprises sous-traitantes dans le secteur de la gestion des cendres sans tenir compte de l'évolution de la situation : pandémie, absence de salariés en charge de suivre les travaux, ... Bref ces salariés sont de la chair à virus. L'important étant que l'argent rentre dans les caisses !

La direction de GazelEnergie, interpellée régulièrement par notre organisation CGT à ces sujets reste muette. Aujourd'hui, elle relance l'activité des cendres sans répondre aux inquiétudes des salariés et de la CGT.

Face à cette situation inacceptable, Les Chefs de Manutention, solidaires avec les travailleurs des entreprises sous-traitantes ont décidé de se mettre en grève ce mardi 14 avril 2020 au matin, considérant que, la sécurité de ces salariés et la leur n'est assurée par les conditions de travail qui leur sont imposées.

Les salariés et leur syndicat CGT ne seraient pas opposés à la reprise de cette activité si leur sécurité était garantie et qu'elle se révélait de l'ordre du Service Public.

Pour gérer la situation, la Direction emploie un double langage selon l'interlocuteur ou le sujet abordé.

Selon la Direction, nous sommes une entreprise comme les autres ! Bien. Mais dans ce cas tous les personnels « non nécessaires » au maintien en état de sûreté du site devrait être confiné chez eux. Il ne devrait pas y avoir, non plus, de travaux hormis ceux nécessaires au maintien de cet état de sûreté.

Selon les dires de la direction, notre rôle est stratégique pour les États, ce que la CGT partage et revendique depuis toujours. Il est temps que les intérêts privés cèdent le pas au travail pour la construction du bien commun. Cela passera par la nationalisation et la mise en gestion citoyenne et ouvrière de l'entreprise.

CEUX QUI VIVENT SONT CEUX QUI LUTTENT

Contact presse :

Nadir Hadjalli 06.30.86.20.95