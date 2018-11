Communiqué de presse : Changements de personnel au conseil d’administration et à la Direction de l’Assurance immobilière Berne (AIB)

Reto Heiz, ancien Directeur de l'UBS pour la région Berne-Mittelland, qui a rejoint le conseil d'administration il y a un an à peine, a été nommé par le Conseil-exécutif du canton de Berne à la présidence du conseil d'administration de l'AIB au 1er janvier 2019. Âgé de 60 ans, Reto Heiz est également vice-président de l'Union du commerce et de l'industrie du canton de Berne (UCI) et président de la section Économie Thoune Oberland. Il est en outre président du conseil d'administration du Centre bernois REHA SA et membre du conseil de la Fondation du Château de Burgdorf.



Reto Heiz succède à Jörg Kaufmann, qui quittera ses fonctions à la fin de décembre 2018 à l'âge de 71 ans, après neuf ans de présidence. Ses vastes connaissances de l'économie suisse et bernoise et son expérience de dirigeant ont été un enrichissement pour le conseil d'administration de l'AIB qu'il préside depuis 2009. Nous remercions vivement Jörg Kaufmann de son engagement, de son dynamisme et de la confiance qu'il a accordé toutes ces années durant à la Direction, aux cadres et aux collaborateurs de l'AIB.



Ueli Winzenried, Président de la Direction, atteindra l'âge de la retraite fin février 2020 et c'est dès lors à titre privé qu'il continuera de fréquenter les cercles économiques et le milieu des organisations à but non lucratif. Durant son activité opérationnelle au sein de l'AIB, il s'est fortement engagé pour une diversification des activités commerciales afin que les primes puissent être maintenues à un bas niveau, malgré l'augmentation des événements naturels extrêmes liés au changement climatique. Grâce à ses deux sociétés affiliées, la GVB Services SA et la GVB Assurances privées SA, qui proposent des prestations et des produits d'assurances en adéquation avec la maison et ses alentours, l'AIB a pu répartir les risques sur une base plus large. Avec son attitude positive et son engagement infatigable, Ueli Winzenried n'a cessé de propulser l'AIB en avant durant ces 19 dernières années et a su la positionner comme une entreprise attrayante sur le marché. Nous tenons à le remercier d'ores et déjà de son grand engagement et lui souhaitons nos meilleurs vœux pour son avenir et ses projets. En vue d'assurer une transition harmonieuse, nous nous mettrons très prochainement à la recherche d'une personne pour lui succéder.



