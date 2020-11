Communiqué de presse - Chypre: les députés condamnent les activités de la Turquie à Varosha et appellent à des sanctions

Dans une résolution adoptée par 631 voix pour, 3 contre et 59 abstentions, les députés condamnent les activités illégales de la Turquie à Varosha, banlieue de Famagouste, avertissant que son 'ouverture' partielle compromettait les perspectives d'une solution globale au problème chypriote, exacerbant les divisions et ancrant la partition permanente de l'île.

Les députés demandent à la Turquie de transférer la zone de Varosha à ses habitants légitimes sous l'administration temporaire des Nations unies (conformément à la résolution 550 (1984) du Conseil de sécurité de l'ONU), et de s'abstenir de prendre des mesures qui modifient l'équilibre démographique de l'île par une politique d'implantation illégale.

Des sanctions sévères contre la Turquie

Une résolution durable du conflit passera nécessairement par le dialogue, la diplomatie et les négociations, soulignent les députés. Ils invitent le Conseil européen à conserver sa position commune par rapport aux actions unilatérales et illégales de la Turquie et à imposer des sanctions strictes en réponse aux actions illégales de la Turquie.

Les députés déplorent que les autorités turques aient approuvé la solution fondée sur la coexistence de deux États pour Chypre. Ils rappellent leur soutien à un règlement équitable, global et viable fondé sur une fédération bicommunautaire et bizonale avec une personnalité juridique internationale unique. Par ailleurs, ils invitent l'UE à jouer un rôle plus actif pour mener à bien les négociations sous les auspices des Nations unies.

Relations tendues entre l'UE et la Turquie

La prise de distance continue et toujours plus marquée de la Turquie à l'égard des valeurs et des normes européennes a entraîné les relations entre l'Union européenne et la Turquie à un point historiquement bas, a averti le Parlement. Les actions militaires illégales et unilatérales de la Turquie en Méditerranée orientale vont à l'encontre de la souveraineté d'États membres de l'Union, à savoir la Grèce et Chypre. De plus, les députés soulignent le soutien direct de la Turquie à l'Azerbaïdjan dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh, ainsi que ses actions en Libye et en Syrie.

Contexte

Varosha a été clôturée par l'armée turque immédiatement après l'invasion de Chypre en 1974. Les Chypriotes grecs qui avaient fui Varosha n'ont pas été autorisés à y retourner, l'entrée est interdite au public alors que Varosha est littéralement devenue une ville fantôme.