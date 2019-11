Communiqué de presse: Contribuer à la protection du climat en compensant les émissions de CO2 des véhicules

Aujourd'hui, la mobilité doit répondre à de multiples enjeux qui vont des besoins individuels de déplacement aux exigences d'un transport économique et respectueux de l'environnement. Bien que les véhicules soient de plus en plus économes en carburant et émettent de moins en moins de gaz à effet de serre, parvenir à zéro émission n'est pour le moment pas encore possible.

Une solution simple pour une mobilité durable

Désormais, les particuliers et les entreprises qui ont leur propre flotte de véhicules peuvent compenser leurs émissions de CO2 en toute simplicité avec une contribution à la protection du climat. «Sur la base de quelques données comme le type de véhicule, le type de carburant et la consommation, notre partenaire myclimate calcule les émissions de CO2 du véhicule», explique Adrian Kollegger, responsable Non-Vie Suisse et membre de la direction du groupe d'Helvetia. Le montant de la compensation est déterminé en fonction du kilométrage indiqué. Il est possible de verser cette contribution à tout moment et indépendamment d'une police d'assurance véhicules à moteur d'Helvetia. Et ce, même si vous êtes assuré-e auprès d'une autre compagnie.

Compenser les émissions de CO2

Chaque voiture libère une certaine quantité de CO2. L'objectif de la compensation est de réduire le volume de CO2 dans la même proportion, mais à un autre endroit, les lieux d'émission ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre étant sans importance pour notre planète. Le partenaire d'Helvetia myclimate investit la contribution à la protection du climat versée par les clients dans des projets de compensation répondant aux normes les plus rigoureuses et visant soit à éviter les émissions de gaz à effet de serre, soit à empêcher durablement leur rejet dans l'atmosphère de manière probante. «Les offres qui permettent aux clients d'assumer la responsabilité de leurs propres émissions de CO2 de manière simple, transparente et conforme au principe du pollueur-payeur sont de bons instruments pour la protection efficace du climat. Nous sommes heureux d'avoir trouvé en Helvetia un partenaire qui reconnaît la valeur des approches innovantes en matière de protection du climat et qui les met aussi en œuvre», déclare Stephen Neff, CEO de la fondation myclimate à Zurich.

Helvetia, une entreprise au bilan CO2 neutre

En tant que compagnie d'assurance et investisseur, Helvetia considère la protection du climat comme faisant partie de son cœur de métier. Elle réduit son empreinte carbone et soutient le développement d'une mobilité durable ainsi que d'une économie à faible émission de carbone. Sa stratégie et sa gestion de l'environnement n'y sont pas étrangères: depuis 2016, Helvetia consomme exclusivement de l'énergie renouvelable et depuis 2017, elle a un bilan carbone neutre.

