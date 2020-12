Communiqué de presse: En route vers un partenariat de 20 ans: Helvetia Assurances SA et Swiss-Ski prolongent leur collaboration

Helvetia Assurances et la Fédération suisse de ski Swiss-Ski renouvellent leur partenariat de sponsoring pour quatre années supplémentaires, soit jusqu'à la fin de la saison 2024/25. A cette date, le partenariat entre Helvetia et Swiss-Ski aura été en place depuis 20 ans. Les contrats ont été signés par les responsables dimanche lors de la Coupe du monde de ski de fond à Davos.

En prolongeant le contrat pour quatre années supplémentaires, Swiss-Ski et Helvetia Assurances poursuivent une collaboration fructueuse et empreinte de confiance, qui avait été mise en place depuis la saison 2005/06. Grâce à l'engagement d'Helvetia Assurances, environ 300 athlètes sont soutenus dans onze sports de neige et la promotion de la relève est encouragée, notamment par le soutien direct de huit associations régionales, actuellement, et du Centre national de performance Est de Davos. Helvetia est également sponsor officiel de toutes les épreuves suisses de la Coupe du monde de ski alpin et de saut à ski.

Martin Jara, CEO d'Helvetia Suisse, se réjouit de la prolongation du contrat: «Les sports de neige font partie de l'identité suisse. Le partenariat de sponsoring avec Swiss-Ski est donc un sujet qui nous tient à cœur. Il est important pour nous d'envoyer des signaux positifs dans les moments difficiles - comme c'est le cas actuellement avec la crise du coronavirus.»

Philipp Gmür, CEO du Groupe Helvetia, ajoute: «Les sports de neige jouissent également d'une grande popularité dans nos pays voisins. L'engagement avec Swiss-Ski ne soutient donc pas seulement notre notoriété sur notre marché national, mais aussi sur les marchés des pays voisins.»

Urs Lehmann, président de Swiss-Ski, précise: «Nous sommes très heureux de pouvoir poursuivre pendant quatre années encore notre partenariat fructueux et de longue date avec Helvetia Assurances et de continuer ainsi à développer ensemble les sports de neige suisses. C'est un grand signe de confiance dans notre fédération et notre travail, particulièrement en ces temps difficiles.»

En sa qualité de sponsor en titre de l'Helvetia Nordic Trophy, la plus grande série de compétitions de Swiss-Ski dans les disciplines nordiques, la compagnie d'assurances suisse apporte une contribution déterminante en faveur de la relève. En tant que sponsor principal et avec le soutien des projets scolaires «Dario Cologna Fun Parcours» et «Simon Ammann Jump Parcours», Helvetia permet également à de nombreux enfants d'accéder aux disciplines nordiques.

Réussir ensemble au profit des sports de neige

En plus de la fédération, Helvetia soutient également 16 athlètes de Swiss-Ski dans les disciplines du ski alpin, du ski de fond, du saut à ski et du télémark. Parmi eux figurent les quadruples champions olympiques Simon Ammann et Dario Cologna, la championne olympique du combiné Michelle Gisin ainsi que les vainqueurs de la Coupe du monde Marco Odermatt et Daniel Yule. Helvetia accorde sa confiance à ses athlètes dès le début. Ainsi, de jeunes talents tels que la skieuse de fond Siri Wigger ou le spécialiste de vitesse Yannick Chabloz bénéficient d'un soutien dès leurs débuts.

Grâce à des partenariats de longue date, Helvetia permet aux sportives et aux sportifs de développer leur carrière et de planifier leur vie personnelle sur la durée. En sa qualité de partenaire fort à leurs côtés, Helvetia leur offre une sécurité qui constitue une base solide pour réaliser des performances de haut niveau avec dynamisme et enthousiasme.







Helvetia Assurances SA et Swiss-Ski prolongent leur collaboration (vidéo: Swiss-Ski / en allemand)

Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media.