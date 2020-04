Communiqué de presse: Exonération des loyers pour les petites entreprises et les indépendants par Helvetia

Les petites entreprises et les indépendants sont particulièrement concernés par les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. Dans le but de leur apporter son soutien, Helvetia a décidé de leur accorder des reports de loyer au cas par cas, des réductions de loyer, voire des mois sans loyer.

Depuis quelques jours, Helvetia reçoit de nombreuses demandes de soutien de la part de locataires d'entreprises. Les petites entreprises et les travailleurs indépendants sont particulièrement menacés dans leur existence par la pandémie du coronavirus. C'est pourquoi Helvetia a décidé d'apporter un soutien financier supplémentaire aux locataires particulièrement touchés en ces temps. Les entreprises qui ont dû fermer en raison des décisions administratives seront particulièrement visées. «La perte de chiffre d'affaires et de revenus peut avoir d'importantes répercussions sur la survie des petites et micro-entreprises. Un report du loyer n'est souvent pas suffisant pour leur permettre d'assurer la survie de leur entreprise après l'assouplissement des mesures. Pour leur donner espoir, nous renonçons à une partie du loyer, ce qui nous permettra de les aider rapidement et de manière pragmatique», explique André Keller, CIO du Groupe Helvetia.

Une aide adaptée à la situation financière de l'entreprise

Outre les reports de loyer au cas par cas, Helvetia leur accordera donc des réductions de loyer, voire des mois sans loyer. Les accords seront conclus sans reconnaissance d'aucune obligation légale et en fonction de critères, tels que le secteur et la situation financière de l'entreprise concernée.

Une aide supplémentaire en ces temps de crise du coronavirus

En plus des réductions de loyer, Helvetia propose des solutions simples et pragmatiques à la crise. Par exemple, la compagnie d'assurance apporte son soutien en cas de problèmes de liquidités et arrête les processus de rappel et de relance jusqu'au 30 juin 2020 pour le calcul des primes. De même, elle débloquera immédiatement les paiements de sinistre Les conseillers Helvetia aident les PME dans leurs demandes d'aides de la Confédération et clarifient les questions juridiques avec le partenaire Coop Protection juridique.

Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media.