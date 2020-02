Communiqué de presse - Futures relations entre l'UE et le Royaume-Uni: des "règles du jeu équitables" pour garantir une concurrence loyale

Le Parlement européen a adopté mercredi une résolution qui apporte la contribution initiale des députés aux futures négociations avec le gouvernement britannique sur un nouveau partenariat entre l'UE et le Royaume-Uni après la période de transition du Brexit. Le texte a été adopté par 543 voix pour, 39 contre et 69 abstentions.

Le Parlement souhaite que l'accord d'association avec le Royaume-Uni soit aussi large que possible et se base sur trois piliers principaux: un partenariat économique, un partenariat sur les affaires étrangères et des questions sectorielles spécifiques. Cependant, un pays tiers ne peut pas bénéficier des mêmes droits qu'un État membre et l'intégrité du marché unique et de l'union douanière doit être préservée en permanence, affirment les députés.

Futures relations commerciales entre l'UE et le Royaume-Uni

Pour parvenir à un nouvel accord de libre-échange ambitieux, les députés sont globalement d'accord avec les lignes directrices que la Commission a proposé de négocier. Étant donné l'importance et la proximité de l'économie britannique, la future concurrence avec l'UE devra rester ouverte et loyale grâce des 'conditions de concurrence équitables'. Ce qui signifie des garanties pour des règles égales sur les questions sociales, environnementales, fiscales, d'aides publiques, de protection des consommateurs ou encore climatiques.

Pour maintenir des relations commerciales sans quotas et droits de douane, le gouvernement britannique devrait s'engager à actualiser ses règles, notamment sur la concurrence, les normes du travail et la protection environnementale, afin de garantir une 'harmonisation dynamique' des législations européennes et britanniques, affirment les députés.

Protéger les secteurs les plus sensibles est essentiel

La résolution précise que pour obtenir l'approbation du Parlement, tout accord de libre-échange entre l'UE et le Royaume-Uni doit être subordonné à un accord préalable sur la pêche d'ici juin 2020. Si le Royaume-Uni ne respecte pas les législations et normes de l'UE, la Commission européenne devrait 'envisager la possibilité d'appliquer des quotas et des tarifs aux secteurs les plus sensibles ainsi que la nécessité de clauses de sauvegarde pour protéger l'intégrité du marché unique de l'Union'. Ceci est particulièrement important pour les importations de produits alimentaires et agricoles, qui doivent se conformer strictement aux règles de l'UE.

Autres priorités

Le texte aborde également les droits des citoyens et la mobilité des personnes, la protection des données, l'avenir des services financiers, la situation de l'île d'Irlande, le rôle de la Cour de justice européenne pour régler les différends, les programmes et agences de l'UE, les questions de politique étrangère et de sécurité, ainsi que les priorités du Parlement européen. Il sera disponible dans son intégralité ici (12.02.2020).

Par ailleurs, le Parlement soutient le fait que Gibraltar ne soit pas inclus dans le champ d'application des accords qui seront conclus, et que tout accord distinct nécessitera l'approbation préalable du gouvernement espagnol.

Prochaines étapes

La résolution est basée sur le projet de directives de négociation de la Commission européenne, présenté par le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier, le 3 février. Ces directives sont le cadre qui établit le but, le périmètre et les objectifs des négociations. Elles doivent également être approuvées par les représentants des États membres de l'UE27 au sein du Conseil, prévu le 25 février.