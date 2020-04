Communiqué de presse: Heidi Zbinden CEO de Meconex

Bâle, le 24 avril 2020- Heidi Zbinden prendra la direction de Meconex AG, une filiale du groupe Sympany, le 27 avril 2020 en qualité de CEO. Titulaire d'un diplôme de gestion d'entreprise, couronné par un International Executive MBA, elle dispose d'une longue expérience de direction et du management et connaît parfaitement les défis du marché de la santé et de la branche de la santé. Avant de rejoindre Meconex, elle était Managing Director de la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) et membre du European Management Team dans une entreprise pharmaceutique déployant son activité à l'international. Elle siège notamment au comité de la Swiss Health Quality Association SHQA.

Christian Meindl, président du conseil d'administration de Meconex, se réjouit beaucoup de cette collaboration: «Nous sommes convaincus que Heidi Zbinden remplit parfaitement les conditions pour faire progresser Meconex de manière décisive ces prochaines années.»

Daniel Uebersax, qui occupe le poste de CEO par intérim depuis octobre 2019, se concentrera à nouveau sur ses tâches de membre de la direction et de directeur opérationnel de Prevomed, la branche de Meconex spécialisée dans la médecine du travail et préventive. «Il a assumé les tâches supplémentaires de CEO par intérim avec dynamisme et dirigé Meconex avec succès durant cette période exigeante», affirme Christian Meindl. «Au nom du conseil d'administration, j'adresse mes vifs remerciements à Daniel Uebersax.»