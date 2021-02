Communiqué de presse: Helvetia Assurances Suisse labellisée Top Employer 2021

Autorité présente dans le monde entier, le «Top Employers Institute» certifie des entreprises qui offrent à leurs collaborateurs d'excellentes conditions de travail. Les entreprises labellisées Top Employer placent leurs collaborateurs au centre de leur action et leur offrent un environnement de travail et de développement d'une qualité exceptionnelle. Helvetia Assurances Suisse a postulé à cette certification pour la première fois en 2020 et se félicite d'avoir obtenu d'emblée le label «Top Employeur Switzerland» le 28 janvier 2021. L'ensemble des thématiques relatives à tout employeur a été évalué dans le cadre de l'audit de certification. Ces thématiques comprennent notamment le recrutement, la gestion des talents, le développement des cadres, la gestion de la santé en entreprise, les offres d'apprentissage et les conditions d'embauche. Sur tous ces points, Helvetia a présenté les concepts, structures et mesures exemplaires qui ont abouti à sa certification.

Hamiyet Dogan, responsable des RH chez Helvetia Assurances Suisse, déclare: «Les exigences de l'audit sont très élevées. Nous sommes d'autant plus heureux que nous avons d'emblée atteint des valeurs positives sur toute la ligne. Ce résultat nous conforte dans notre attitude et démontre notre volonté constante de tout mettre en œuvre pour offrir, en tant qu'employeur, les meilleures conditions et prestations à nos collaborateurs.

Le label Top Employer 2021 s'inscrit en complément des cinq prix déjà décrochés en 2020 pour des mesures d'employeur novatrices ainsi que du renouvellement de la certification «FriendlyWorkspace».

Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media.