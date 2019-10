Communiqué de presse: Helvetia Assurances devient partenaire du Zentrum für künstlerische Nachlässe (ZKN)

Helvetia Assurances soutiendra le ZKN dans le cadre d'un partenariat jusqu'en 2021: fondé en 2019 et sis à Zurich, ce centre scientifique se consacre à l'étude des successions dans les domaines de l'art, de la musique et de la littérature. Il organise des conférences, des séminaires et des exposés sur ce thème. Outre les collectionneurs, les artistes, les musiciens, les écrivains et leurs héritiers, le ZKN s'adresse aux musées, galeries, maisons de vente aux enchères, éditeurs, maisons de disques, restaurateurs, archives et avocats. «Pour bon nombre de nos clients de l'assurance d'œuvres d'art, la gestion des successions artistiques revêt une grande importance. Nous soutenons le ZKN forts de la conviction que, en plus de l'assurer, nous avons à cœur de promouvoir l'art et de favoriser les rapports à l'art», explique Dietrich von Frank, responsable du Art sponsoring d'Helvetia. «Helvetia promeut l'art de diverses manières et jouit d'une très bonne réputation auprès des amateurs d'art. Nous sommes donc ravis d'avoir réussi à nous attacher la compagnie d'assurance comme partenaire», explique Florian Schmidt-Gabain, co-fondateur et président du ZKN.

Conférence inaugurale le 21 novembre 2019

Le ZKN tiendra une conférence inaugurale pour célébrer son ouverture. A cette occasion, quatre conférenciers et conférencières prendront chacun un exemple pour illustrer les défis que posent la planification, l'administration et le développement des successions de collectionneurs, d'artistes, de musiciens et d'écrivains. Chaque exposé sera suivi d'une discussion entre l'orateur ou l'oratrice et un ou une spécialiste. Le programme de la conférence inaugurale est disponible sur le site www.zkn.ch/programm (uniquement en allemand).



Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media.