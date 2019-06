Communiqué de presse: Helvetia Assurances reprend Helvetic Warranty et renforce ainsi son activité B2B2C

Helvetia Assurances rachète la société Helvetic Warranty GmbH, qui en tant qu'intermédiaire entre partenaire de distribution et assureur, propose des solutions d'assurance sur mesure pour les appareils électroniques et électriques. Avec cette opération, Helvetia renforce son activité B2B2C. Helvetic Warranty continuera d'exercer ses activités de façon indépendante sur le marché.

Helvetia Assurances reprend Helvetic Warranty GmbH, dont le siège se trouve à Dietlikon. Cette société est spécialisée dans les solutions d'assurance spécifiques pour les appareils électroniques et électriques qui sont souscrites directement au point de vente via les partenaires de distribution, c.-à-d. dans le segment appelé B2B2C. Helvetic Warranty fait office d'interface entre le partenaire de distribution et l'assureur et fournit des services complets depuis la vente jusqu'au règlement des sinistres. Grâce à des processus numériques, Helvetic Warranty est en mesure de traiter efficacement d'importants volumes d'opérations d'assurance. Helvetia collabore déjà fructueusement depuis 2016 avec cette entreprise et est l'assureur pour plusieurs de ses offres. «Le rachat d'Helvetic Warranty nous permet de renforcer la distribution de produits d'assurance via les revendeurs spécialisés, dans l'activité B2B2C, comme le prévoit notre stratégie helvetia 20.20», déclare Adrian Kollegger, responsable Non-vie Suisse et membre de la direction du groupe Helvetia.

Vaste savoir-faire dans le règlement des sinistres

Helvetic Warranty régule chaque année environ 20 000 sinistres et dispose d'un vaste savoir-faire en matière de règlement efficace des sinistres. «Grâce au savoir-faire d'Helvetic Warranty en matière de règlement des sinistres, nous pouvons encore optimiser le traitement des sinistres. De plus, nous avons la possibilité de proposer des services complémentaires à nos clients dans le domaine des appareils électroniques et électriques», explique Adrian Kollegger.

Pour pouvoir poursuivre son développement dynamique, Helvetic Warranty continuera d'opérer de façon indépendante sur le marché sous sa marque bien connue.

