Communiqué de presse: Helvetia Venture Fund investit dans la fintech suisse neon

Helvetia Venture Fund entre dans le capital de la fintech suisse neon, qui propose des transactions bancaires à peu de frais via une appli. Helvetia voit un grand potentiel de croissance dans le modèle commercial de neon. Les deux entreprises ont déjà démarré une fructueuse collaboration: Smile, l'assurance numérique suisse d'Helvetia leader du marché, et neon proposent ensemble la première solution de bancassurance mobile de Suisse.

Helvetia Venture Fund investit dans neon. La fintech est leader du marché avec une solution bancaire basée sur une appli, via laquelle il est possible d'ouvrir un compte ou de commander une Mastercard gratuitement. neon se distingue par sa grande convivialité et offre notamment pour l'étranger des transactions à peu de frais et des cours de change attractifs. Contrairement aux banques challengers étrangères, neon ouvre le compte avec un numéro IBAN suisse. Grâce à une coopération avec la Banque Hypothécaire de Lenzbourg, le compte est en outre protégé par la garantie des dépôts suisse. En une année seulement, neon a déjà séduit plus de 30'000 clients avec son appli bancaire simple.

Les participants à la ronde de financement sont les nouveaux investisseurs QoQa SA, Helvetia Venture Fund et d'autres investisseurs privés ainsi que les investisseurs existants TX Group, Backbone Ventures, la Fondation d'innovation de la Banque cantonale de Schwyz et des business angels.

Premier investissement d'Helvetia Venture Funds dans une fintech

Au début de l'été, Smile, l'assurance numérique suisse d'Helvetia, et neon ont présenté la première solution suisse de bancassurance mobile. Une extension de la coopération est à l'étude Ce potentiel de collaboration approfondie a motivé Helvetia Venture Fund à investir pour la première fois dans une fintech. «L'offre de neon est solide et présente des chiffres de croissance impressionnants. La collaboration avec neon donne à Helvetia l'opportunité de mettre en place un nouvel accès à la clientèle. De plus, nous sommes convaincus que neon fera durablement évoluer le marché bancaire suisse traditionnel», explique Martin Tschopp, Chief Customer Officer d'Helvetia Suisse. Jörg Sandrock, CEO et co-fondateur de neon, ajoute: «Nous sommes très heureux de la confiance qu'Helvetia place dans neon. Les assurances constitueront des prestations supplémentaires importantes lors du développement de notre modèle commercial.»

