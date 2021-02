Communiqué de presse: Helvetia Venture Fund prend une participation dans la start-up zurichoise Taxly

Helvetia Venture Fund investit dans la taxtech Taxly. La start-up zurichoise aide ses clients et clientes à remplir et déposer leurs déclarations d'impôts et séduit par l'extrême simplicité de son processus.

Helvetia Venture Fund investit dans Taxly. La société zurichoise TaxTech offre une solution simple pour l'établissement et la remise des déclarations d'impôts. A l'aide de questions spécifiques, le client est guidé à travers le processus et reçoit à la fin la déclaration d'impôts remplie. Le logiciel a été développé en collaboration avec des experts fiscaux. Un montant forfaitaire est facturé pour l'établissement d'une déclaration d'impôts simple (CHF 25 jusqu'à l'âge de 25 ans, CHF 49 sinon). Pour les cas fiscaux plus complexes, par exemple des propriétaires immobiliers, un forfait plus élevé est appliqué. Taxly propose également un modèle B2B permettant à des conseillers fiscaux d'utiliser le logiciel de Taxly. Fondée en 2019, la start-up a lancé sa propre offre de produits en février 2020 pour les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne, de Saint-Gall et de Zurich. Elle compte parmi ses clients en particulier des expatriés et des étudiants. Taxly utilisera les fonds du tour de financement pour apporter des améliorations à son offre en vue de la prochaine période fiscale et l'étendre à d'autres cantons.

Les interfaces offrent des possibilités de collaboration

Outre l'investissement financier du Venture Fund, Helvetia vise également à coopérer sur le plan opérationnel avec les jeunes pousses. Taxly offre ici des points de rattachement intéressants: par exemple, dans le cadre de l'écosystème «Home» d'Helvetia, dont fait également partie MoneyPark, plus grand spécialiste indépendant de Suisse dans le domaine hypothécaire et immobilier. L'achat d'un bien immobilier soulève aussi des questions de fiscalité et d'optimisation fiscale. «Avec Taxly, nous pilotons un service complémentaire intéressant pour une partie de notre base de clientèle. Inversement, nos experts en financement et en immobilier offrent une assistance dans la recherche et le financement de biens immobiliers fiscalement optimisés», explique Stefan Heitmann, fondateur et CEO du partenaire MoneyPark. Helvetia prévoit également de soutenir ses clients avec Taxly dans le domaine de la prévoyance. «Taxly séduit par l'extrême simplicité de son processus, un atout pour les clients. Grâce à des interfaces numériques, la start-up offre également des possibilités intéressantes de collaboration avec des partenaires pour des services supplémentaires», se réjouit Martin Tschopp, Chief Customer Officer d'Helvetia Suisse, justifiant ainsi les raisons de l'investissement. Daniel Kershaw, fondateur et PDG de Taxly, ajoute: «Le soutien d'une entreprise comme Helvetia améliorera encore la perception de Taxly. Si l'on ajoute à cela les perfectionnements prévus des produits, nous sommes dans une position idéale pour atteindre nos objectifs ambitieux au cours de la prochaine période fiscale.»

