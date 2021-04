Communiqué de presse: Helvetia assure la voiture suisse de l'année via des canaux numériques

Fin 2020, la berline 5 portes entièrement électrique Polestar 2 a été élue «Voiture suisse de l'année» 2021 par un jury composé d'experts chevronnés. La jeune marque Polestar est une joint-venture créée par les constructeurs automobiles Volvo Cars et Geely. Depuis le 12 avril 2021, l'entreprise mise, au niveau du marché suisse, sur un partenariat avec Helvetia.

Connexion directe aux canaux de vente numériques

Les clientes et clients peuvent configurer eux-mêmes leur future voiture électrique sur le site de Polestar. Ceci fait, il leur est possible de conclure une assurance pour le véhicule directement par voie numérique. L'utilisateur est immédiatement redirigé vers une page d'accueil d'Helvetia. Helvetia est donc présente dès le moment où celui-ci a besoin d'assurer son véhicule. Les clientes et clients bénéficient d'une solution d'assurance sur mesure et d'une grande simplicité de traitement de leur dossier. Cet exemple est représentatif du confort client sur lequel Helvetia met encore plus fortement l'accent dans le cadre de sa nouvelle stratégie helvetia 20.25. Tilo Schroiff, responsable des affaires internationales véhicules à moteur chez Helvetia, déclare: «La coopération avec Polestar illustre la simplicité de la conclusion d'une assurance par voie numérique ainsi que les multiples avantages de la collaboration entre un constructeur automobile et un assureur.»

Positionnement favorable sur le marché en pleine expansion de l'électromobilité

«Helvetia a déjà conclu de nombreux partenariats internationaux dans le secteur automobile. Grâce à Polestar, nous ouvrons en Suisse la voie aux coopérations qui s'inscrivent dans l'esprit ‹think globally, act locally›», estime Tilo Schroiff. Avec Polestar, Helvetia accède maintenant à une coopération automobile importante sur le marché national. Etant donné qu'en Suisse également, les véhicules électriques gagnent toujours plus de terrain, Helvetia se positionne ainsi favorablement dans un environnement de marché attractif. Polestar marque le début de la poursuite de l'expansion d'Helvetia dans le secteur de l'automobile, notamment dans le segment de l'électromobilité.

Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media.