Communiqué de presse: Helvetia conclue un partenariat stratégique avec l'Institut pour Jeunes Entreprises (IFJ)

Helvetia et l'Institut pour Jeunes Entreprises (IFJ) concluent un partenariat stratégique axé sur le long terme. Par cette collaboration, Helvetia renforce son soutien et ses prestations en faveur du segment des PME. Ensemble, l'IFJ et Helvetia veulent poursuivre le développement de leur position en tant que partenaires compétents au service des jeunes entreprises et PME, contribuant ainsi à la promotion du monde des entreprises helvétiques.

Valeur ajoutée pour les jeunes entreprises et les PME

Au cours des 31 dernières années, l'Institut pour Jeunes Entreprises (IFJ) a accompagné plus de 150'000 fondatrices et fondateurs sur le chemin de l'indépendance. Il est ainsi le principal point de contact pour les start-up en Suisse. Les nombreux partenariats de l'IFJ se traduisent par un support complet et gratuit en faveur des start-up. Outre les créations, l'accompagnement des jeunes entreprises dans toutes les phases de l'entrepreunariat est également une tâche essentielle.

Avec l'Institut pour Jeunes Entreprises (IFJ), Helvetia a trouvé un partenaire ayant à son actif de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la promotion des start-up et le soutien aux PME tout en connaissant précisément leurs besoins. Cette coopération étend pour Helvetia l'accès à ses principaux groupes cibles que sont les jeunes entreprises et les PME. Helvetia peut ainsi d'emblée accompagner ses clients du domaine des assurances et de l'administration et leur apporter soutien dans les décisions d'entreprise stratégiques et déterminantes. «Le partenariat avec l'IFJ va renforcer nos compétences dans le segment des PME. La collaboration ouvre de nouvelles opportunités et produit de précieuses synergies entre les deux entreprises partenaires. Il en ressort une nette valeur ajoutée pour nos clients PME, mais aussi pour les personnes créant des entreprises avec l'aide de l'IFJ», déclare Adrian Kollegger, responsable Non-Vie Helvetia Suisse.

