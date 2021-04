Communiqué de presse: Helvetia conserve un taux SST solide après l'acquisition de Caser

Helvetia publie aujourd'hui le rapport sur la situation financière de l'exercice 2020. Le groupe affiche au 1er janvier 2021 un taux SST élevé de 193% (1er janvier 2020: 235%), soit un chiffre nettement supérieur aux exigences réglementaires. La variation par rapport à l'exercice précédent s'explique principalement par l'évolution du marché des capitaux, notamment le nouveau recul des taux d'intérêt sans risque et l'augmentation des spreads de crédit, et par l'impact du rachat de Caser. Cette acquisition a été financée en préservant les capitaux, grâce à l'augmentation des fonds propres et à l'émission d'un emprunt hybride éligible. Les résultats opérationnels de l'exercice 2020 et l'émission d'un nouvel emprunt hybride vert ont eu un effet favorable sur la capitalisation. La solvabilité d'Helvetia reste donc extrêmement solide, même après l'acquisition de Caser et malgré les répercussions de la pandémie sur les marchés des capitaux.

Distribution durable grâce à la capacité accrue à verser des dividendes

Le bilan toujours aussi solide d'Helvetia se reflète également dans la stabilité de la capacité économique du groupe à verser des dividendes, à CHF 0,8 milliard au 31 décembre 2020 (31 décembre 2019: CHF 0,7 milliard). L'augmentation par rapport à l'exercice précédent résulte essentiellement de la capacité à verser des dividendes de Caser. Avec l'augmentation de sa capacité à verser des dividendes, Helvetia est en bonne voie pour garantir une distribution durable aux actionnaires conformément à la stratégie helvetia 20.25.

Le rapport sur la situation financière ainsi que les diapositives qui l'accompagnent peuvent être consultés sur le site Internet d'Helvetia à l'adresse www.helvetia.com/annual-results. De plus amples informations sur la capacité à verser des dividendes sont disponibles dans la présentation destinée aux analystes sur les comptes annuels 2020 sous le même lien.

