Communiqué de presse: Helvetia fait des entreprises de logistique et de transport de vrais pros de l'assurance

Grâce à une application web unique et facile à utiliser, Helvetia Assurances permet aux entreprises de logistique et de transport de souscrire une assurance de transport complète pour leurs clients en moins de 120 secondes. Cette solution en ligne conviviale a été mise au point en étroite collaboration avec des clients actuels.

Grâce à «PuMarSpeed», la nouvelle application web d'Helvetia, les entreprises de logistique, de transport et d'expédition du monde entier peuvent proposer une assurance de transport directement à leurs clients. Simple à utiliser, cette application s'appuie sur les technologies les plus récentes et permet de souscrire une assurance en moins de 120 secondes. Le montant des primes d'assurance s'affiche dès la saisie des informations. Le client peut ainsi visualiser immédiatement l'ensemble des frais et prestations et conclure son assurance. Un simple clic suffit ensuite pour l'établissement du certificat d'assurance. L'application permet également d'évaluer les transports assurés. De plus, «PuMarSpeed» offre une interface de données vers les systèmes des entreprises de logistique et de transport, ce qui simplifie encore les procédures. Cette application web fonctionne partout et à tout moment, n'est soumise à aucune limite géographique ou de système et répond à toutes les exigences de conformité.

Développement en étroite collaboration avec des clients

Cette nouvelle prestation est du gagnant-gagnant pour tous, comme l'explique Pascal Barbato, Head Marine, Aviation and Art chez Helvetia: «Grâce aux applications web, les entreprises de logistique et de transport peuvent proposer rapidement et simplement une prestation supplémentaire à leurs clients. Les donneurs d'ordre de transport ont la garantie que leurs marchandises expédiées sont assurées chez l'un leaders du secteur. Avec cette application, Helvetia apporte une réponse sur mesure aux besoins en matière d'assurance transport.»

«PuMarSpeed» a été conçue en collaboration avec une entreprise suisse de transport et de logistique leader à l'international, ainsi qu'avec Willis Towers Watson SA, l'un des courtiers majeurs pour les clients du transport et de la logistique en Suisse et dans le monde entier. Ces deux entreprises ont contribué dans une très large mesure au développement de l'application, garantissant ainsi une solution optimale pour l'utilisateur. «Pour les clients du secteur de la logistique et du transport, la croissance de l'efficacité est un élément crucial. Cette application répond parfaitement aux exigences actuelles en matière de procédures, et ce pour tous les acteurs concernés. Il s'agit donc d'un outil rentable pour nous et pour nos clients», explique ainsi Christina Hetscher, Head of Marine chez Willis Towers Watson SA.

Vous trouverez plus d'informations relatives à «PuMarSpeed» sous: www.helvetia.com/pumarspeed



Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media.