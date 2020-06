Communiqué de presse: Helvetia finalise avec succès la reprise de Caser

Helvetia Assurances a acquis une participation majoritaire de 69,4% dans l'assureur espagnol Caser (Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.). En termes de volume d'affaires, cette acquisition est la plus importante de l'histoire d'Helvetia et elle représente un jalon stratégique pour l'entreprise. Helvetia et Caser comptent à elles deux plus de 11 500 collaborateurs et plus de sept millions de clients pour un volume d'affaires de plus de CHF 10 milliards. Avec des recettes de primes d'environ EUR 1 milliard dans les affaires non-vie en 2019, Caser renforce considérablement l'importance de ce domaine d'activité attractif dans l'ensemble du Groupe Helvetia. De plus, Helvetia accède ainsi à des nouveaux canaux de distribution précieux dans le domaine bancaire. Caser dispose en effet de contrats de distribution avec Ibercaja, Unicaja et Liberbank ainsi qu'avec d'autres banques. Les partenaires stratégiques du domaine de la distribution bancaire conserveront environ 30% de Caser et les coopérations commerciales seront maintenues.

Le financement mixte garantit une capitalisation toujours forte

Le prix de l'acquisition se monte à EUR 800 millions. Helvetia l'a financé aux deux tiers grâce à l'émission d'un emprunt hybride et pour un tiers grâce à l'émission de nouvelles actions. Ce financement mixte permet une gestion efficace des capitaux et contribue à l'équilibre de notre assise financière. Le taux SST s'inscrit encore dans l'objectif stratégique de 180% à 240%.

La stratégie performante de Caser est poursuivie

Caser restera présente sur le marché espagnol avec sa marque parfaitement établie. «Avec cette reprise, Helvetia renforce ses activités européennes, notre deuxième pilier solide en plus du marché domestique suisse. La forte demande des investisseurs lors de la récente augmentation de capital et de l'émission d'un emprunt hybride souligne la confiance en notre stratégie performante», déclare Philipp Gmür, Group CEO d'Helvetia.

