Communiqué de presse: Helvetia obtient des autorisations importantes pour la reprise de Caser et fait le point sur les effets du COVID-19

Helvetia a obtenu des autorisations importantes pour la reprise de l'assureur espagnol Caser qui devrait être finalisée fin juin. De plus, le groupe d'assurance donne des informations sur les conséquences du COVID-19: l'arrangement à l'amiable proposé aux entreprises de restauration suisses qui possèdent une assurance épidémie excluant les pandémies est désormais mis en œuvre et a été bien accueilli. Les retombées financières du COVID-19, y compris de cet arrangement à l'amiable, grèveront le résultat actuariel net de plusieurs dizaines de millions de francs (avant impôts). Le COVID-19 aura également un impact négatif sur le résultat net des placements, de l'ordre de quelques centaines de millions de francs (avant impôts). La capitalisation d'Helvetia reste cependant solide. Sur le plan stratégique, l'assureur tient le cap et a pu faire progresser d'importants projets.

Helvetia a obtenu les autorisations importantes de l'autorité de surveillance des assurances espagnole et de l'autorité européenne de la concurrence pour la reprise de Caser. Elle devrait donc finaliser ce rachat fin juin, soit au cours du premier semestre. Cela signifie que cette consolidation ne se répercutera que sur le bilan et non pas sur le compte de résultat des comptes semestriels. Cette acquisition permet à Helvetia de renforcer encore ses activités européennes en tant que deuxième pilier, de développer le domaine attractif des affaires non-vie et de consolider sa capacité de distribution en Espagne. Le financement est garanti par les liquidités existantes. Le refinancement par des capitaux-actions et un capital hybride sera conditionné par un environnement de marché favorable.

Conséquences du COVID-19: la mise en œuvre réussie de l'arrangement à l'amiable donne de la sécurité aux clients et à Helvetia

L'arrangement à l'amiable proposé par Helvetia aux entreprises de restauration suisses qui possèdent une assurance épidémie excluant les pandémies a été bien accueilli; à ce jour, plus de 85% des établissements concernés l'ont accepté. Grâce à son approche pragmatique, Helvetia est parvenue à apporter de la sécurité aux entreprises concernées tout en réduisant ses propres risques, de procès par exemple. Elle a également proposé des solutions similaires aux entreprises de la gastronomie concernées en Allemagne et en Autriche.

Les paiements effectués dans le cadre de l'arrangement à l'amiable et les versements réguliers d'indemnisations suite au COVID-19 entraînent actuellement une baisse nette du résultat actuariel qui se chiffre en dizaines de millions (avant impôts). La plupart des sinistres concernent le marché suisse et seront d'ores et déjà comptabilisés dans le résultat semestriel. Sur les marchés nationaux fortement touchés par le COVID-19 de l'Italie et de l'Espagne, la baisse du résultat actuariel liée à la pandémie reste faible.

Conséquences sur les placements de capitaux

Le COVID-19 a également eu des retombées sur les marchés de capitaux, ce qui se reflète dans le résultat des placements. Helvetia détient une part importante des actions et fonds de placement «à des fins de négoce». Par conséquent, les fluctuations des marchés se répercutent directement sur le compte de résultat. Les fortes chutes de cours enregistrées sur les marchés des actions par rapport à 2019 pèseront donc lourdement sur le résultat des placements; les éventuelles dépréciations comptables liées à des actions seront également prises en compte. De même, les revenus courants des placements diminueront du fait des distributions moins importantes issues des actions et fonds de placement. Aujourd'hui, on estime que les pertes nettes des placements (après participations aux excédents dans les affaires vie) se chiffreront à quelques centaines de millions de francs (avant impôts). Elles correspondent aux sensibilités des pertes des cours des actions présentées dans le rapport financier 2019.

Une capitalisation toujours forte

Helvetia conserve une forte capitalisation malgré les effets du COVID-19. Mi-mai, le taux SST dépassait toujours 200%, s'inscrivant ainsi dans la fourchette stratégique de 180 à 240%. La très bonne qualité de crédit du portefeuille d'obligations a permis d'atténuer les effets des élargissements de spreads constatés. En outre, la rentabilité financière à long terme de la prévoyance professionnelle et la capitalisation du groupe ont été améliorées grâce à l'introduction du nouveau tarif Vie collective. La capitalisation selon le modèle de capital S&P reste elle aussi solide pour le moment. Au 31 décembre 2019, le groupe affichait une capacité économique à verser des dividendes de CHF 0,7 milliard.

Baisse temporaire des affaires nouvelles et des sorties, et distribution bancaire stable sur le segment Europe

Après un bon début d'année 2020, les mesures visant à endiguer le COVID-19 ont temporairement fait reculer les affaires nouvelles par rapport aux années précédentes, mais aussi les sorties. Une reprise se profile actuellement. De plus, la distribution bancaire en Italie et en Espagne a été moins touchée par la baisse et s'est révélée stable. Avec le rachat prévu de Caser, Helvetia développera fortement ce canal de distribution important en Espagne.

Lancement réussi du fonds immobilier

Sur le plan stratégique, Helvetia tient le cap et a fait progresser d'importants projets malgré les restrictions: elle a notamment lancé avec succès son premier fonds immobilier pour les investisseurs tiers. Il a suscité un vif intérêt bien qu'aucun roadshow physique n'ait été possible ces derniers mois et que le lancement ait été réalisé dans un contexte de placement difficile. Helvetia met ainsi sa compétence de placement dans le domaine de l'immobilier à la disposition de tiers, élargit son offre de produits et diversifie ses sources de revenus avec des activités génératrices de commissions. «Avec la reprise de Caser et le lancement de notre propre fonds immobilier, nous avons pu faire avancer de manière décisive des projets importants durant ces derniers mois et ce, malgré les restrictions. Cela nous a permis de diversifier encore davantage nos sources de revenus», se félicite Philipp Gmür, Group CEO d'Helvetia.

Large soutien pour faire face au COVID-19

Helvetia a lancé diverses mesures de soutien dans tous les pays. Une synthèse des mesures prises sur le marché suisse est présentée sur www.helvetia.ch/corona.

Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media.