Communiqué de presse: Helvetia poursuit son internationalisation et entend devenir la meilleure partenaire en matière de sécurité financière

Au Capital Markets Day d'aujourd'hui, Helvetia fournit un aperçu détaillé de sa stratégie helvetia 20.25 présentée au mois de mars. Avec celle-ci, Helvetia entend être la meilleure partenaire en matière de sécurité financière et faire figure de référence sur le plan de la commodité pour les clients et de l'accès à la clientèle.

«Helvetia a renforcé sa position sur tous les marchés nationaux et dans la gestion des actifs. L'acquisition réussie de l'assureur espagnol Caser porte ses fruits. La stratégie helvetia 20.25 nous aide à poursuivre énergiquement le développement d'Helvetia pour en faire un prestataire financier européen ancré en Suisse dans les domaines de l'assurance et de la prévoyance», explique Philipp Gmür, CEO du groupe Helvetia, lors du Capital Markets Day.

Une large diversification grâce à trois segments performants

La grande diversification est l'un des facteurs de réussite d'Helvetia et à cet égard, les trois segments Suisse, Europe et Specialty Markets, pour lesquels Helvetia poursuit des objectifs clairs avec sa nouvelle stratégie, jouent un rôle clé.

En Suisse, Helvetia se positionne comme le premier assureur suisse toutes branches. Elle accroît sa proximité avec les clients et la commodité en suivant une approche omnicanale cohérente. L'excellence technique vise à garantir les marges. En outre, Helvetia continue à faire progresser l'écosystème HOME en Suisse avec le point d'ancrage MoneyPark, tout en développant un nouvel écosystème autour de la PME.

Le groupe d'assurance poursuit l'expansion de ses activités européennes, qui constituent son deuxième pilier. Tous les marchés nationaux du segment se positionnent comme «Best Partner» pour les clients et les partenaires commerciaux, ce qui permet une croissance supérieure à celle du marché. En Espagne, Helvetia allie ses atouts à ceux de Caser. Ainsi, à l'avenir, les plans de prévoyance de Caser seront également proposés par le réseau de vente d'Helvetia. De plus, les deux entreprises collaborent étroitement dans le cadre de l'importante assurance décès en Espagne.

Dans les affaires de spécialités internationales et la réassurance active, Helvetia génère une croissance ciblée en souscrivant de nouveaux risques dans des niches attrayantes.

Dans le domaine de la gestion d'actifs, l'accent est mis sur l'amélioration de l'efficacité du capital et sur l'élargissement de la gamme de solutions d'investissement pour Helvetia et les clients tiers, qui prévoit notamment la progression ciblée de l'activité immobilière.

Outre la croissance, Helvetia se concentre sur la sécurisation de sa rentabilité. Un autre élément clé est l'orientation client: davantage de commodité et un meilleur accès à la clientèle.

Objectifs financiers ambitieux

Pour la nouvelle période stratégique, Helvetia s'est fixée des objectifs financiers ambitieux servant la qualité des résultats et la croissance, l'efficacité opérationnelle et la capacité de capitalisation et de distribution de dividende. Helvetia a notamment pour but de verser des dividendes cumulés de plus de CHF 1.5 milliard au cours des cinq prochaines années et d'augmenter le volume d'affaires dans les activités générant des commissions à plus de CHF 350 millions d'ici à la fin 2025, ainsi que d'augmenter la part du bénéfice de ce secteur dans le bénéfice consolidé IFRS à plus de 5% d'ici à la fin 2025.

Remarques