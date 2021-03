Communiqué de presse: Helvetia tire profit du rachat de Caser et se positionne, grâce à sa nouvelle stratégie, comme la meilleure partenaire en matière de sécurité financière

Informations clés sur l'exercice 2020:

Acquisition réussie et génératrice de valeur ajoutée de Caser en Espagne

Caser enregistre une forte croissance du volume de primes dans les affaires non-vie et les assurances vie risque pur.

Au deuxième semestre, sa contribution aux bénéfices grâce à son évolution technique solide de CHF 54,3 millions est réjouissante. Ceci a un effet positif sur le ratio combiné du groupe, qui s'explique aussi par le fait que le COVID-19 n'a pas véritablement affecté les affaires non-vie de Caser.

Caser contribue de manière substantielle aux dividendes.

Bonne évolution des affaires au deuxième semestre

En 2020, Helvetia a augmenté son volume d'affaires de 4,5% (en monnaie d'origine) pour le porter à CHF 9 713,6 millions. Cette hausse a été occasionnée par les affaires non-vie qui ont affiché une croissance de primes réjouissante de 18,6% en monnaie d'origine, aussi bien sur le plan organique que du fait du rachat de Caser.

Grâce à l'évolution technique solide des domaines vie et non-vie, Helvetia réalise, malgré la pandémie et l'effondrement des marchés boursiers au premier semestre, un résultat IFRS après impôts substantiel de CHF 281,7 millions au premier semestre (2019: CHF 538,1 millions).

Le ratio combiné net du groupe est de 94%. Ce chiffre s'explique principalement par les retombées du COVID-19 et par certains projets. Des effets positifs du confinement dans certaines branches ont toutefois permis de le compenser.

L'assise financière d'Helvetia demeure très robuste. Selon des estimations actuelles, le taux SST dépasse les 180% au 1er janvier 2021.

Dividendes durables

La génération de cash opérationnel est en forte progression pour s'établir à CHF 319 millions (2019: CHF 279,3 millions).

Avec une proposition de dividende de CHF 5.00 par action, Helvetia offre un rendement en dividende attrayant de 5,4%.

Finalisation réussie de la stratégie helvetia 20.20

Au cours de la période stratégique écoulée, Helvetia est parvenue comme prévu à renforcer son cœur de métier, à exploiter de nouveaux modèles d'affaires et à utiliser des innovations de manière ciblée.

Smile, qui est devenu le leader de l'assurance en ligne de Suisse, et MoneyPark, leader spécialiste indépendant pour les hypothèques, l'illustrent bien.

De plus, Helvetia a atteint les objectifs financiers fixés pendant la période stratégique.

«L'année 2020 a été marquée par l'acquisition particulièrement réussie de Caser en Espagne. Sa contribution au niveau de la clôture du groupe est d'ores et déjà très réjouissante. Grâce à Caser, nous avons une fois de plus tenu nos promesses», explique Philipp Gmür, Group CEO d'Helvetia, en commentant le résultat de l'exercice 2020. «La COVID-19 a pesé sur le résultat des placements et en matière de sinistres, surtout au cours du premier semestre. La bonne évolution des affaires au deuxième semestre montre que notre cœur de métier est solide.»

Contribution réjouissante de Caser dans le résultat de l'exercice d'Helvetia

En 2020, le résultat IFRS après impôts s'est élevé à CHF 281,7 millions (2019: CHF 538,1 millions). Durant le premier semestre, la pandémie a provoqué de fortes turbulences sur les marchés des capitaux, ce qui a affaibli les résultats des placements dans les affaires vie et non-vie. Néanmoins, ces pertes ont été en partie compensées par la participation à la reprise du deuxième semestre. Grâce à l'acquisition de Caser la diversification a été davantage optimisée. Avec un résultat IFRS après impôts de CHF 54,3 millions, Caser a contribué de manière réjouissante à la réussite d'Helvetia en 2020.

La charge de sinistres nette du Groupe Helvetia due à la COVID-19 s'est établie à CHF 97,5 millions. Les résultats techniques des domaines d'activité vie et non-vie sont restés substantiels en 2020. Le domaine non-vie a réalisé un résultat IFRS après impôts de CHF 258,5 millions (2019: CHF 398,5 millions). Avec CHF 167,1 millions, (2019: CHF 224,4 millions), le résultat du domaine vie s'est montré très solide malgré les effets de la pandémie sur le résultat des placements. Le résultat des autres activités s'est élevé à CHF -143,9 millions en 2020 (2019: CHF -84,7 millions).

Un ratio combiné solide malgré les effets négatifs de la COVID-19

Dans les affaires non-vie, le ratio combiné net s'est élevé à 94,0%. Il a donc augmenté par rapport à l'exercice précédent (2019: 92,3%). Grâce à la bonne qualité du portefeuille et à l'effet positif de l'acquisition de Caser, le ratio est resté très robuste malgré les sinistres liés à la COVID-19 et l'augmentation des coûts induits par des projets. La COVID-19 a représenté 2,3 points de pourcentage. La diminution des charges liées aux sinistres majeurs dus aux catastrophes naturelles ainsi que la baisse de la fréquence des sinistres dans certains segments à la suite du confinement ont eu un effet positif.

Marge substantielle sur les nouvelles affaires dans le domaine vie

Dans le domaine vie, la marge sur les nouvelles affaires a diminué de 0,2 point de pourcentage par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 2,6% (2019: 2,9%). Elle s'inscrit ainsi toujours dans les objectifs stratégiques. Ce léger recul s'explique principalement par la baisse des intérêts et l'ajustement des hypothèses de coûts. A l'inverse, la marge sur les nouvelles affaires a notamment profité de la modification du taux d'escompte pour le risque et d'un mix d'affaires nouvelles encore amélioré.

Croissance dans le domaine attrayant des affaires non-vie

Le volume d'affaires a atteint CHF 9 713,6 millions (2019: CHF 9 454,1 millions). Cette croissance est due en grande partie à l'acquisition de Caser. Sur la base d'une consolidation au pro rata, Caser a contribué au volume à hauteur de CHF 715,3 millions.

Avec une hausse de 18,6% en monnaie d'origine, les affaires non-vie du groupe ont été un catalyseur de croissance, affichant une croissance organique réjouissante de 8,2% en monnaie d'origine. Malgré l'environnement de marché difficile, le volume d'affaires a connu une excellente évolution dans le domaine vie, avec des produits préservant le capital et liés à des placements dans les affaires vie individuelle en Europe (+16,2% en monnaie d'origine), grâce à l'acquisition de Caser et à une croissance significative des primes périodiques. A la suite d'une décision stratégique unique dans les affaires collectives vie suisses, l'assurance vie a enregistré une baisse de volume corrigée des effets de change de 9,4%. Avec l'introduction d'un nouveau tarif au 1er janvier 2020, Helvetia a renforcé la rentabilité future des affaires collectives vie suisses.

Helvetia indique désormais aussi le produit résultant des activités de services et de commissions, qui s'est élevé à CHF 225,9 millions en 2020. Il a nettement augmenté grâce à l'acquisition de Caser et des activités hors assurance de cette dernière.

Participation à la reprise des marchés des actions pendant le deuxième semestre

Pendant le premier semestre, la pandémie a provoqué de fortes turbulences sur les marchés financiers, ce qui explique la baisse des résultats des placements (CHF 1 431,8 millions) par rapport à l'année précédente (2019: CHF 2 834,7 millions). Le rebond des marchés des actions a cependant soutenu une nette reprise au deuxième semestre. Le rendement direct est en léger recul par rapport à l'année passée, de 1,9% à 1,7%. La performance totale s'est élevée à 2,7% (exercice précédent: 5,9%).

Proposition de dividende inchangée à l'attention de l'Assemblée générale

Pour l'exercice 2020, le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale un dividende par action inchangé par rapport à l'exercice précédent de CHF 5.00 par action. Cela correspond à un rendement en dividende attrayant de 5,4%. Caser a apporté une contribution substantielle au dividende. En 2020, le cash opérationnel a nettement augmenté du fait de l'acquisition de Caser pour s'établir à CHF 319 millions (2019: CHF 279,3 millions). Helvetia garantit ainsi un paiement de dividende attrayant et durable. Lors de l'Assemblée générale, tous les membres du Conseil d'administration sont candidats à leur réélection.

Un bon positionnement pour faire face à l'avenir grâce à la réussite d'helvetia 20.20

La stratégie helvetia 20.20 s'est achevée fin 2020. Elle a permis à Helvetia de renforcer son cœur de métier, d'exploiter de nouveaux modèles d'affaires et d'utiliser les innovations de manière ciblée. Helvetia a atteint les objectifs de la période stratégique, y compris sur le plan financier. Elle jouit par conséquent d'un positionnement exceptionnel dans tous les segments. En Suisse, Helvetia a confirmé sa position dans le top 3 en tant qu'assureur toutes branches. Smile est devenu le prestataire en ligne le plus important et a enregistré une croissance moyenne de 5,3% par an au cours de la dernière période stratégique. L'entreprise affiche désormais un volume de primes de CHF 100 millions et compte plus de 150 000 clients. MoneyPark s'est établie en tant que spécialiste leader indépendant pour les hypothèques, totalisant CHF 27 milliards d'hypothèques conclues et gérées. Les activités européennes se sont fortement développées et la rentabilité a été améliorée. Helvetia a acquis une position prometteuse sur tous les marchés nationaux européens. La reprise de l'assureur espagnol Caser a représenté un jalon. Sur le segment Specialty Markets, Helvetia a également acquis une excellente position dans des niches sélectionnées. De plus, elle a fortement développé la réassurance active. En France, Helvetia occupe une excellente deuxième place en tant que spécialiste de l'assurance transport ciblée. En 2020, elle est restée numéro un en Suisse dans le domaine de l'assurance technique ainsi que pour les activités liées au transport et à l'art.

Un objectif clair pour l'avenir: meilleure partenaire en matière de sécurité financière

Avec sa stratégie helvetia 20.25, Helvetia entend être la meilleure partenaire en matière de sécurité financière et faire figure de référence sur le plan de la commodité pour les clients et de l'accès à la clientèle. Pour réaliser cette vision, quatre priorités stratégiques ont été définies: commodité pour les clients, offre adaptée, croissance rentable du cœur de métier et exploitation de nouvelles opportunités.

Dans le cadre de ces priorités, Helvetia s'est fixé les objectifs suivants pour les trois segments. En Suisse, elle se positionne en tant que premier assureur suisse multi-branches. Le groupe d'assurances développe les activités européennes comme deuxième pilier. Dans les affaires spécialisées internationales, Helvetia génère une croissance ciblée avec de nouveaux risques dans des niches attrayantes.

Des objectifs financiers ambitieux

«Avec notre nouvelle stratégie helvetia 20.25, nous construisons sur nos points forts afin de continuer à transformer Helvetia en un prestataire financier européen pour l'assurance et la prévoyance», explique Philipp Gmür. «Les objectifs financiers fixés à l'horizon 2025 soulignent nos ambitions concernant la qualité de résultat et de croissance, l'efficacité opérationnelle ainsi que l'assise financière et la capacité à distribuer des dividendes.»

