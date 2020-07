Communiqué de presse: Helvetia utilise son assurance numérique Smile pour lancer la première solution de bancassurance mobile de Suisse

Smile, l'assurance numérique d'Helvetia pionnière du domaine, et neon, l'application mobile de gestion de compte bancaire leader du marché, lancent ensemble la première solution de bancassurance mobile de Suisse. Cette coopération soutient l'objectif stratégique d'Helvetia: s'engager systématiquement dans des voies hors des sentiers battus pour implanter des modèles d'affaires numériques et inédits.

Smile, société du groupe Helvetia et première assurance numérique suisse, et neon, l'appli de gestion de compte bancaire leader du marché suisse, scellent une coopération stratégique qui vise la réalisation d'un modèle mobile de bancassurance. Cette coopération débute le 7 juillet 2020 par les assurances auto, moto et ménage, lesquelles font en Suisse l'objet d'une très forte demande, ainsi que par des prestations de base en matière de gestion des comptes bancaires. Le but et le critère de succès de la nouvelle solution mobile de bancassurance est de proposer aux utilisateurs les produits financiers dont ils ont besoin et de leur permettre d'y accéder de manière totalement flexible à partir de leur smartphone.

Importance croissante des services financiers mobiles

Avec sa stratégie helvetia 20.20, Helvetia poursuit également l'objectif de s'ouvrir à de nouveaux modèles d'affaires. Elle mise pour cela sur des coopérations, comme le partenariat entre Smile et neon, en particulier dans le domaine numérique. «Les offres mobiles simples gagnent toujours plus de terrain, y compris en matière de services financiers. Le partenariat de Smile et neon nous donne la possibilité de réunir de nouvelles expériences dans ce domaine», déclare Martin Tschopp, Chief Customer Officer d'Helvetia Suisse.



