Communiqué de presse: Julia Steiner transforme le Foyer d'art Helvetia en un dessin mouvant

Pour la toute dernière exposition au Foyer d'art Helvetia, l'artiste Julia Steiner domiciliée à Bâle a transformé la salle d'exposition en un dessin composé de lumières et d'ombres invitant le spectateur à s'immerger. Elle a pour ce faire usé de la couleur noire et de coups de pinceau donnés avec brio. Intitulée «Borrowed Light», la vaste installation en noir et blanc est composée de dessin spatialisé, de toiles et de tissu en soie translucide. Julia Steiner a travaillé sur place pendant une semaine, s'aidant d'un pinceau et de gouache noire. Elle a peint directement sur les murs et sur le tissu en soie tendu devant les fenêtres. La lumière extérieure naturelle pénètre à l'intérieur filtrée par le tissu en soie. Se fondant avec le dessin en noir et blanc, elle confère à la pièce une ambiance unique. Eléments abstraits et formes organiques se marient pour former un tableau dynamique, qui absorbe les spectateurs.

Engagement en faveur de l'art

L'exposition «Borrowed Light» est ouverte le jeudi de 16 heures à 20 heures et dure jusqu'au 26 septembre 2019. Elle s'inscrit dans le cadre de l'engagement d'Helvetia en faveur de l'art. Helvetia assure elle-même des œuvres d'art. Les artistes ont ainsi l'occasion de présenter leurs œuvres au grand public au Foyer d'art. En parallèle, Helvetia ouvre sa propre collection au grand public. Celle-ci comprend plus de 1800 travaux de 400 artistes environ et compte parmi les plus importantes dans le domaine de l'art suisse contemporain. Chaque année, le Foyer d'art Helvetia accueille trois à quatre expositions. L'engagement en faveur de l'art inclut aussi le Prix d'art Helvetia, qui soutient les jeunes artistes à l'aube de leur carrière professionnelle.

Dates clés de l'exposition «Borrowed Light»

Du 5 juin 2019 au 26 septembre 2019

Tous les jeudis, de 16 h à 20 h (sauf le 1er août)

Heures d'ouverture supplémentaires pendant Art Basel:

le jeudi 13 juin et le vendredi 14 juin, de 10 h à 14 h

Foyer d'art Helvetia, Steinengraben 25, 4051 Bâle

Entrée gratuite

Remarque à l'attention des médias

Les journalistes peuvent visiter l'exposition «Borrowed Light» en dehors des heures d'ouverture. Afin de profiter de cette offre, veuillez contacter le service de presse d'Helvetia:

Téléphone: +41 58 280 50 33

media.relations@helvetia.ch

Julia Steiner, Borrowed Light, 2019, installation au Foyer d'art Helvetia





