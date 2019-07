Communiqué de presse: L'Autorité bancaire européenne devrait davantage centrer ses tests de résistance sur les risques systémiques à l'échelle de l'UE, selon la Cour des comptes européenne

FR

Communiqué de presse

Luxembourg, le 10 juillet 2019

L'Autorité bancaire européenne devrait davantage centrer ses tests de résistance sur les risques systémiques à l'échelle de l'UE, selon la Cour des comptes européenne

Le dernier test de résistance réalisé par l'Autorité bancaire européenne (ABE) pour évaluer la résilience des banques aux risques systémiques à l'échelle de l'UE aurait dû être plus sévère, d'après un nouveau rapport de la Cour des comptes européenne. Celle-ci estime que les chocs simulés étaient en réalité moins violents que ceux subis lors de la crise financière de 2008 et que le scénario défavorable utilisé ne reflétait pas de manière satisfaisante l'ensemble de risques systémiques pour le système financier de l'Union. En outre, lorsqu'elle a élaboré et mis en œuvre le test, l'ABE s'est largement appuyée sur les autorités nationales de surveillance, alors qu'elle manquait de ressources et n'était donc pas en mesure de les superviser efficacement.

Depuis 2011, l'EBA réalise des tests de résistance des banques à l'échelle de l'UE pour évaluer leur résilience à des chocs tels qu'une grave récession, un krach boursier ou une perte de confiance. Les auditeurs ont vérifié si le test de 2018 était adapté à son objet. Ils ont examiné les critères de sélection des banques et le processus de détermination des risques.

«Lors des tests de résistance, les banques européennes auraient dû être soumises à des chocs financiers plus violents», a déclaré M. Neven Mates, le Membre de la Cour des comptes européenne responsable du rapport. «En outre, les principales décisions au sein de l'ABE sont prises par les représentants des autorités nationales de surveillance, et la conception ainsi que la mise en œuvre du test de résistance péchaient par un manque de dimension européenne.»

Pour ce qui est du test de 2018, le scénario défavorable était moins sévère dans les pays où l'économie était plus faible et le système financier, plus vulnérable. De ce fait, la faiblesse de l'impact sur certaines banques n'était pas nécessairement due à une meilleure santé financière, mais bien à un niveau de tension peu élevé. Les auditeurs ont également constaté que toutes les

L'objectif de ce communiqué de presse est de présenter les principaux messages du rapport spécial adopté par la Cour des comptes européenne. Celui-ci est disponible dans son intégralité sur le site eca.europa.eu.

ECA Press