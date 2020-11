Communiqué de presse: L'Helvetia Venture Fund investit à nouveau dans la start-up allemande de mobilité Chargery

L'Helvetia Venture Fund participe au cycle de financement actuel de Chargery. C'est la troisième fois qu'elle investit dans la start-up berlinoise. Le cycle de financement est mené par l'entreprise Lead Ventures de Budapest. Chargery compte aujourd'hui 300 collaborateurs. En combinant des personnes, des logiciels intelligents et des solutions d'infrastructures novatrices, elle propose des prestations extrêmement efficaces et durables dans le domaine de la mobilité partagée. A ce jour, Chargery est présente dans 13 villes et quatre pays différents. Parmi ses clients, elle compte des fournisseurs de mobilité partagée tels que SixtShare, ShareNow et VOI. Chargery applique un modèle commercial qui a fait ses preuves et fait actuellement évoluer ses propres prestations dans d'autres villes et pays.

Michael Wieser, partenaire chez l'Helvetia Venture Fund, est ravi de l'évolution positive de Chargery: «Depuis la première fois que nous avons investi dans Chargery en juin 2019, les recettes ont presque été multipliées par 20. Avec leur équipe, les trois fondateurs ont prouvé qu'ils étaient capables de devenir un acteur majeur dans ce nouveau segment de la mobilité qui prend une place de plus en plus importante, et ce également pour les compagnies d'assurance.» Christian Lang, CEO et cofondateur de Chargery, ajoute: «Nous sommes ravis de la confiance que nous témoignent nos investisseurs. Malgré les conditions générales difficiles pour l'économie dans son ensemble et le secteur de la mobilité, nous avons pu atteindre une croissance satisfaisante cette année. Grâce au cycle de financement actuel et à notre formidable équipe, nous pouvons désormais renforcer notre présence dans toute l'Europe.»

Portrait vidéo de Chargery (anglais)

[Légende] L'équipe fondatrice de Chargery: Christian Lang, Philipp Anders et Paul Stuke.

