Communiqué de presse: L'Helvetia Venture Fund investit dans Mobile Garantie, un spécialiste des assurances de garantie innovantes

L'Helvetia Venture Fund investit dans l'entreprise Mobile Garantie Deutschland GmbH qui est spécialisée dans les assurances de garantie et de frais de réparation innovantes du domaine Véhicule et Affinity. Mobile Garantie mise principalement sur le canal B2B pour la vente et collabore déjà avec Helvetia Assurances.

L'Helvetia Venture Fund acquiert une participation dans l'entreprise Mobile Garantie Deutschland GmbH, un spécialiste des assurances de garantie et de frais de réparation, qui se concentre de plus en plus sur le marché B2B et B2B2C et offre une garantie sur mesure et des prestations de services dans le domaine Véhicule et Affinity. Mobile Garantie compte notamment parmi ses partenaires de coopération VW Véhicules utilitaires, Citroën ou des courtiers en assurances spécialisés comme OCC Assekuradeur GmbH. Elle se distingue par sa grande compétence dans la gestion des sinistres. Mobile Garantie opère en Allemagne et en Autriche et est en cours d'implantation sur le marché néerlandais.

Renforcer la coopération existante

Helvetia Assurance collabore déjà en tant qu'assureur avec Mobile Garantie. Il s'agit désormais de développer encore cette coopération. «Mobile Garantie n'est pas une start-up classique mais offre des perspectives intéressantes dans le canal B2B et B2B2C», explique Daniel Signer, responsable Partnerbusiness & Innovation d'Helvetia. «Nous nous réjouissons que l'Helvetia Venture Fund nous soutienne dans le développement de Mobile Garantie», se félicitent les associés Rainer Doerr et Marco Nagtegaal de Mobile Garantie.

Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media.