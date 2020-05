Communiqué de presse: L'Helvetia Venture Fund investit dans la TrustTech suisse Skribble

L'Helvetia Venture Fund participe à Skribble, une start-up de Zurich. Skribble met à disposition de ses clients des signatures électroniques juridiquement valables, autorisées par le droit suisse et européen. Avec son produit d'e-signature, Skribble propose une procédure de vérification d'identité entièrement numérique, qui regroupe les e-ID de fournisseurs d'e-ID et de courtiers de toute l'Europe. Cette TrustTech se concentre sur des industries nécessitant une grande quantité de signatures, notamment les prestataires de services financiers, les assurances, l'immobilier, les prestataires de services juridiques, les ressources humaines et les offres officielles. Skribble compte notamment des clients tels que Wincasa, Kellerhals Carrard, easyJet et le canton de Fribourg. Avec les fonds du cycle de financement actuel, Skribble compte surtout renforcer sa présence sur le marché européen et intégrer d'autres fournisseurs d'e-ID dans ses prestations.

Déjà en service chez Helvetia

Fin 2019, Helvetia a décidé d'utiliser l'offre de Skribble. Un premier cas concret a été mis en place début mai. Il permet aux premiers clients du domaine de la prévoyance professionnelle de signer leurs documents par voie électronique. Le processus sous-jacent a été numérisé de bout en bout à cet effet. D'autres champs d'application doivent suivre. «Chez Helvetia, de nombreux secteurs nécessitent encore des signatures manuscrites, par exemple dans l'assurance vie et dans les procédures internes. Skribble nous permet de les numériser intégralement», explique Martin Tschopp, Chief Customer Officer chez Helvetia Suisse. Philipp Dick, CEO et fondateur de Skribble, ajoute: «Helvetia et Skribble sont deux entreprises synonymes de confiance, de sécurité et de produits de qualité. Je suis donc ravi de voir l'Helvetia Venture Fund participer à Skribble.»

