Communiqué de presse: L'Helvetia Venture Fund investit dans la start-up allemande Chargery, un prestataire de services complets dédiés à l'électromobilité

L'Helvetia Venture Fund investit dans la start-up allemande Chargery. Cette «mobility start-up» installée à Berlin opère dans les domaines de la mobilité partagée et de l'électromobilité, qui seront d'importants marchés de croissance ces prochaines années. Chargery est parvenue à s'établir au cours des 18 derniers mois en tant que prestataire de services complets pour les flottes de car-sharing électriques. En combinant divers services et logiciels intelligents, elle permet d'exploiter plus efficacement des flottes électriques partagées comme DriveNow de BMW et SixtShare.

Outre l'Helvetia Venture Fund, VinciVC, une société de capital-risque d'Inci Holding, participe également au cycle de financement. Ces moyens supplémentaires permettront à Chargery de se développer dans d'autres villes afin d'y servir sa clientèle actuelle ou future.

Un positionnement unique en tant que prestataire de services complets

«En tant qu'unique prestataire de services complets basé sur la technologie dans le domaine de l'électromobilité partagée, Chargery est très bien positionnée sur un marché qui est appelé à gagner en importance à l'avenir. Il en résulte d'intéressantes opportunités de collaboration pour Helvetia», explique Martin Tschopp, responsable du développement de l'entreprise et de l'Helvetia Venture Fund. Ainsi, Helvetia examine s'il est possible de mettre les services de Chargery à la disposition de ses clients d'assurance et sous quelle forme. Chargery se félicite elle aussi de l'investissement d'Helvetia, comme l'explique Christian Lang, son CEO: «Dans le domaine des véhicules motorisés, les compagnies d'assurances représentent un prestataire important et disposent d'un large savoir-faire et de vastes connaissances du marché. Nous nous réjouissons de pouvoir en profiter à l'avenir.»

