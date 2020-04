Communiqué de presse: L'atténuation des effets de la pandémie de COVID-19 au moyen de l'utilisation des Fonds structurels de l'UE requiert un équilibre entre une plus grande flexibilité et l'obligation de rendre compte, estime la Cour des comptes europ.

FR

Mesures prises par la Cour des comptes européenne en raison de la pandémie de COVID-19.

En ces temps difficiles de pandémie de COVID-19, la Cour des comptes européenne a pris les mesures nécessaires pour pouvoir continuer, dans la mesure du possible, à assurer un service efficace en matière d'audit public dans l'UE et à produire en temps opportun des rapports d'audit, des avis et des documents d'analyse. Par ailleurs, nous exprimons notre gratitude à tous ceux qui œuvrent pour sauver des vies et luttent contre la pandémie, au Luxembourg, au sein de l'UE et dans le monde. Nous restons déterminés à soutenir la politique adoptée par le gouvernement luxembourgeois pour préserver la santé publique. Nous veillons à atténuer les effets de la crise sanitaire actuelle sur nos agents. Pour ce faire, nous avons pris des mesures de précaution visant à réduire au maximum les risques pour eux-mêmes et pour leur famille.

Communiqué de presse

Luxembourg, le 15 avril 2020

L'atténuation des effets de la pandémie de COVID-19 au moyen de l'utilisation des Fonds structurels de l'UE requiert un équilibre entre une plus grande flexibilité et l'obligation de rendre compte, estime la Cour des comptes européenne

La Commission européenne propose un assouplissement temporaire des règles en matière de dépenses relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) afin d'aider les États membres à atténuer les effets de la pandémie de COVID-19. Si l'aide de l'UE doit parvenir dans les meilleurs délais aux États membres, l'assouplissement des mesures en place n'est pas sans risques, selon un nouvel avis de la Cour des comptes européenne.

La proposition de la Commission s'inscrit dans le cadre de la réaction de l'UE à la crise du COVID-

19. Plus particulièrement, de nouvelles règles sont proposées à titre exceptionnel afin de permettre un transfert plus rapide des Fonds ESI vers les États membres et d'offrir à ceux-ci une plus grande flexibilité dans l'affectation de l'aide de l'Union aux domaines qui en ont le plus besoin. Ainsi, les États membres pourraient demander un taux de financement de 100 % à l'UE sans devoir eux-mêmes apporter leur part de cofinancement ni consacrer une partie déterminée du financement à des thèmes clés, comme la recherche ou le climat. Ils pourraient en outre

L'objectif de ce communiqué de presse est de présenter les principaux messages de l'avis adopté par la Cour des comptes européenne. Celui-ci est disponible dans son intégralité sur le site www.eca.europa.eu.

ECA Press