Communiqué de presse: L'union des marchés des capitaux progresse lentement

financement plus important par les marchés dans l'UE. À titre d'exemple, les auditeurs constatent que jusqu'ici, l'accès des PME aux marchés boursiers ne s'est pas sensiblement amélioré et n'est pas devenu moins coûteux. Ils soulignent également que la Commission aurait pu faire davantage pour promouvoir la culture financière au sein des PME et chez les investisseurs potentiels. Par ailleurs, la législation sur la titrisation, qui aurait pu faire office d'instrument de financement indirect pour les PME, était certes une avancée positive, mais elle n'a pas encore eu l'effet favorable attendu sur le financement, pas plus qu'elle n'a permis aux banques d'augmenter leur capacité de prêt.

Il existe de nettes disparités géographiques entre les États membres en ce qui concerne la capitalisation, la liquidité et la profondeur des marchés locaux des capitaux. Les États membres de l'ouest et du nord ont généralement des marchés des capitaux plus profonds et des plateformes de capitaux autosuffisantes, tandis que ceux de l'est et du sud sont à la traîne. Les auditeurs ont constaté que la Commission n'avait pas élaboré de stratégie globale et claire de l'UE pour surmonter ces différences. Ils ont observé que la Commission s'était appuyée sur son rôle de coordination dans le processus du Semestre européen pour promouvoir le développement et l'intégration des marchés locaux des capitaux et qu'elle avait apporté son aide à certains États membres. Elle n'a toutefois pas recommandé à tous les États membres ayant des marchés des capitaux moins développés de mettre en œuvre les réformes structurelles qui s'imposent.

Les auditeurs ont également constaté que le plan d'action pour l'UMC n'avait pas entraîné d'avancée décisive dans la levée des principaux obstacles qui entravent les flux transfrontaliers de capitaux. Ces obstacles découlent souvent des législations nationales, notamment dans les domaines de l'insolvabilité et de la retenue à la source, ou d'une éducation financière insuffisante. Les progrès en matière de suppression des obstacles ont été limités, en partie en raison d'un soutien insuffisant de la part des États membres.

La formulation des objectifs en termes vagues est un autre problème relevé dans le plan d'action. Les priorités n'ont été établies qu'à un stade avancé du processus. Et lorsque des valeurs cibles existaient, elles étaient rarement mesurables. Les auditeurs ont également remarqué que la progression enregistrée n'avait pas fait l'objet d'un suivi régulier et systématique. Ils recommandent à la Commission de renforcer considérablement le cadre de suivi.

Ils lui adressent en outre un certain nombre de recommandations visant à améliorer l'efficacité du projet d'UMC, et notamment la mise en œuvre d'actions bien ciblées pour faciliter davantage l'accès des PME aux marchés des capitaux, ainsi que la prise de mesures pour s'attaquer à la fragmentation et aux principaux obstacles qui entravent les investissements transfrontaliers. Les auditeurs invitent également le Conseil à réfléchir à la manière d'avancer sur la proposition de la Commission concernant le traitement fiscal asymétrique entre le rendement sur fonds propres et les intérêts sur la dette, qui est préjudiciable au développement de l'UMC.

Informations générales

Les travaux d'audit se sont achevés avant la flambée de COVID-19. Le présent rapport ne tient donc pas compte des changements intervenus, notamment au niveau des politiques menées, pour faire face à la pandémie.

La Cour a déjà publié des rapports sur des sujets liés, comme le Semestre européen, la plateforme européenne de conseil en investissement, l'innovation dans les PMEet les instruments de capital-risquede l'UE.

