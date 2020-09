Communiqué de presse: La Cour des comptes européenne examine comment les réponses apportées par l'UE aux crises de la période 2008-2012 ont permis d'améliorer la résilience du secteur financier

FR

la boîte à outils dont l'Union dispose pour faire face aux crises financières s'est améliorée ces dernières années. L'UE a institué à son niveau des autorités de surveillance dans le secteur financier, renforcé la réglementation et la surveillance des banques et établi un cadre en vue de la résolution ordonnée de leur défaillance. Ces mesures ont permis de corriger certaines faiblesses présentes en 2009 en matière de surveillance des banques et de résolution de leur défaillance. Des travaux concernant l'union bancaire et l'union des marchés des capitaux ont également débuté. Cependant, les auditeurs soulignent aussi que les problèmes suivants subsistent:

le faible niveau de rentabilité et de résolvabilité des banques, le nombre élevé (bien que décroissant) de prêts non performants dans certains États membres, ainsi que la diversité des législations nationales en matière d'insolvabilité applicables aux banques;

un système financier potentiellement plus précaire en raison des pertes de crédit, en fonction de la durée et de l'ampleur de la récession causée par la crise de la COVID-19;

COVID-19; malgré les efforts considérables déployés pour normaliser la surveillance dans tous les États membres, la gestion des intérêts divergents des États membres et de l'UE manque encore d'efficience et l'arbitrage réglementaire pose problème, comme la Cour l'avait relevé lors d'audits précédents spécifiquement consacrés aux autorités de surveillance de l'UE (l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF);

les instruments mis en place jusqu'à présent par l'UE pour détecter les risques financiers systémiques s'appliquent essentiellement au secteur bancaire, tandis que le cadre macroprudentiel pour le secteur des assurances, pour les pensions et pour les intermédiaires financiers non bancaires est moins élaboré et continue de faire l'objet de discussions au niveau de l'UE.

Les auditeurs soulignent également que, pour remplir ses objectifs ambitieux en matière de protection, de surveillance et de renforcement du secteur financier, l'UE doit y affecter des ressources budgétaires et des effectifs appropriés ainsi qu'achever l'union des marchés des capitaux et l'union bancaire (dont le troisième pilier fait encore défaut).

Avant la crise de 2008, le suivi et le contrôle des finances publiques étaient faibles, les marges budgétaires étaient étroites dans certains États membres et les politiques économiques n'étaient guère coordonnées au niveau de l'UE. Des analogies avec la situation en 2020 existent, étant donné qu'actuellement, les écarts entre États membres sur le plan économique risquent de se creuser et que la crise de la COVID-19 pourrait entraîner une détérioration grave des déficits budgétaires et de la dette publique, puisqu'elle exerce une forte pression sur les dépenses et les recettes publiques. Selon les auditeurs, un État membre dont la dette publique était élevée avant la pandémie est à présent plus vulnérable et voit sa capacité à mettre en place des politiques, à aider les entreprises ou à fournir un soutien dans le cadre de la sécurité sociale lourdement entamée.

Les mesures prises pour surmonter les effets de la crise de la COVID-19 sur les économies et les finances de l'UE donnent lieu à de nouvelles réponses institutionnelles et politiques. Comme la Cour l'a fait observer lors d'audits précédents sur la coordination de la politique budgétaire de l'UE, la gouvernance économique au niveau de l'Union devient de plus en plus complexe et l'application des règles est difficile, étant donné qu'elle nécessite un large pouvoir d'appréciation et l'exercice d'un jugement d'expert de la part de la Commission et du Conseil, ainsi que le déploiement d'efforts bien plus intenses de la part des États membres pour mettre en œuvre les réformes recommandées par l'UE.

Remarques à l'intention des journalistes

D'après les prévisions de la Commission, le PIB de l'UE devrait baisser de 7,4 % en 2020 (de 7,7 % dans la zone euro), à savoir une diminution supérieure à celles subies annuellement pendant la crise