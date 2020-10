Communiqué de presse: La Cour des comptes européenne examine les financements européens destinés à stimuler la compétitivité des PME

FR

Communiqué de presse

Luxembourg, le 14 octobre 2020

La Cour des comptes européenne examine les financements européens destinés à stimuler la compétitivité des PME

La Cour des comptes européenne a lancé un nouvel audit afin de déterminer si les financements européens en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) contribuent à les rendre plus compétitives et plus aptes à affronter l'avenir. Les auditeurs examineront si le soutien apporté par la Commission européenne au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER) permet aux start-up et aux entreprises en expansion (scale-up) de réaliser des gains durables de compétitivité. Ils vérifieront en outre si les États membres dirigent ces financements vers les destinataires appropriés, s'ils répondent aux besoins les plus pertinents et si les projets financés produisent des résultats. L'audit s'inscrit dans le contexte de la crise liée à la COVID-19, qui oblige les entreprises de l'UE à fournir des efforts supplémentaires afin de survivre sur le marché dans un environnement commercial plus difficile.

Les PME sont l'épine dorsale de l'économie de l'UE et contribuent à diffuser l'innovation dans les régions européennes en répondant par des solutions de pointe aux enjeux tels que le changement climatique, l'utilisation efficace des ressources et la cohésion sociale. L'UE vise à devenir l'endroit le plus attrayant au monde pour le démarrage et l'expansion des entreprises. Pour la période budgétaire septennale en cours (2014-2020), le soutien du FEDER aux PME - actuellement passé au crible par les auditeurs - représente un peu moins de 55 milliards d'euros, principalement destinés à la Pologne (environ 11 milliards d'euros), suivie de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal (entre 4,5 et 5,5 milliards d'euros chacun). Sur cette enveloppe, quelque

26 milliards d'euros sont destinés à rendre les PME plus compétitives.

«Notre audit vise à aider la Commission et les États membres à faire un meilleur usage des crédits du FEDER afin de rendre les PME de l'UE plus compétitives, plus résilientes et plus aptes à affronter l'avenir», a déclaré M. Pietro Russo, le Membre de la Cour responsable de l'audit. «Cela revêt une importance particulière eu égard aux défis auxquels les PME sont confrontées en

