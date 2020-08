Communiqué de presse: La Cour des comptes européenne se penche sur la surveillance post-programme des États membres ayant bénéficié d'une assistance financière après la crise de 2008

FR

L'audit, dont l'achèvement est prévu pour la mi-2021, consistera plus particulièrement à déterminer:

si les travaux de la Commission ont donné aux créanciers une assurance quant à la capacité des États membres à rembourser leur dette;

si la Commission a tiré les conclusions adéquates de ses évaluations et analyses, et si elle a pris, le cas échéant, les mesures qui s'imposaient pour permettre aux États membres concernés de maintenir une situation économique et financière saine.

Les auditeurs tiendront compte autant que possible de l'impact de la crise de la COVID-19 sur l'évaluation effectuée par la Commission des finances publiques des États membres et de leur capacité de remboursement dans le cadre de la surveillance post-programme.

Remarques à l'intention des journalistes

En réponse directe à la crise économique et financière de 2008, des mécanismes spécifiques ont été adoptés pour fournir une assistance financière aux États membres de la zone euro: le mécanisme de prêt à la Grèce, le Fonds européen de stabilité financière (FESF), le mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) et le mécanisme européen de stabilité (MES). La législation de l'UE mettant en place un cadre de surveillance et une structure de gouvernance pour les programmes d'assistance a été élaborée quelques années plus tard. La base juridique de la surveillance post-programme est ancrée dans le «two-pack», composé du règlement (UE) n° 472/2013, qui pose les fondements juridiques de cette surveillance, et du règlement (UE) n° 473/2013, qui s'inscrit dans le prolongement du pacte de stabilité et de croissance (PSC), le cadre européen de surveillance budgétaire, et le complète.

Cet audit vient compléter les précédents travaux de la Cour sur l'assistance financière aux États membreset sur la gouvernance économique de l'UEdans le cadre du «six-pack» et du «two-pack». La Cour des comptes européenne publiera par ailleurs prochainement un rapport spécial consacré au Semestre européen.

