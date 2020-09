Communiqué de presse: La facilité pour la reprise et la résilience: sa valeur ajoutée dépend de l'efficacité avec laquelle les fonds sont affectés aux objectifs ambitieux de l'UE, estime la Cour des comptes européenne

FR

Communiqué de presse

Luxembourg, le 9 septembre 2020

La facilité pour la reprise et la résilience: sa valeur ajoutée dépend de l'efficacité avec laquelle les fonds sont affectés aux objectifs ambitieux de l'UE, estime la Cour des comptes européenne

La facilité pour la reprise et la résilience aidera les États membres à absorber le choc économique engendré par la crise de la COVID et à rendre leurs économies plus résilientes. Dans un nouvel avis paru aujourd'hui, la Cour des comptes européenne souligne l'importance des plans nationaux pour la reprise et la résilience (PRR), qui garantissent que l'aide financière de l'UE est consacrée à la réalisation de ses grands objectifs communs en matière de cohésion, de durabilité et de passage au numérique, et qu'une bonne coordination est assurée entre cette aide et les autres formes de soutien accordées par l'Union et les États membres.

En mai 2020, la Commission européenne a proposé de lancer l'instrument «Next Generation EU» dans le cadre d'un vaste train de mesures destiné à réduire l'impact socioéconomique de la pandémie. C'est la facilité pour la reprise et la résilience («la facilité») qui jouera le rôle le plus important au sein de cet instrument, avec plus de 600 milliards d'euros à répartir sous forme de subventions et de prêts. La facilité est conçue pour offrir un soutien financier à grande échelle en faveur des investissements publics et des réformes en matière de cohésion, de durabilité et de passage au numérique. Les États membres bénéficiaires devront établir des plans pour la reprise et la résilience (PRR) conformes aux recommandations par pays qui les concernent, telles qu'adoptées par la Commission dans le cadre du Semestre européen.

«La facilité est essentielle pour mobiliser rapidement les fonds nécessaires afin de favoriser la reprise et d'accroître la résilience de nos économies nationales. Les États membres devront également apporter leur contribution en définissant des mesures en faveur des transitions écologique et numérique, des investissements et des réformes», a déclaré Mme Ivana Maletić, la Membre de la Cour responsable de l'avis. «Cela nous offre l'occasion de montrer que l'UE permet d'optimiser l'utilisation des ressources. Pour ce faire, nous devons veiller tout particulièrement à ce que les ressources soient réellement consacrées à des mesures qui permettent d'atteindre les objectifs ambitieux de l'Union. Nous pourrons ainsi exploiter au mieux le potentiel de la facilité.»

