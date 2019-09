Communiqué de presse: La liquidation de la Communauté européenne du charbon et de l'acier est presque achevée dans les délais prévus, mais les recettes générées par les actifs restants ne suffisent plus à financer un programme de recherche parallèle

FR

Communiqué de presse

Luxembourg, le 26 septembre 2019

La liquidation de la Communauté européenne du charbon et de l'acier est presque achevée dans les délais prévus, mais les recettes générées par les actifs restants ne suffisent plus à financer un programme de recherche parallèle, selon la Cour des comptes européenne

D'après un nouveau document d'analyse de la Cour des comptes européenne, le processus de liquidation de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) est presque achevé. Cependant, dans le même temps, les recettes générées par ses actifs sont devenues trop faibles, compte tenu des taux d'intérêts actuels, pour permettre de financer de manière durable un programme spécifique de recherche dans les secteurs du charbon et de l'acier, affirment les auditeurs.

La CECA a cessé d'exister à compter du 23 juillet 2002, et tous ses éléments d'actif et de passif ont été transférés à l'Union européenne. La Commission européenne est responsable de la liquidation des opérations de prêt et d'emprunt restantes, ainsi que de la gestion des autres avoirs de la CECA en liquidation.

«Dix-sept ans après la fin de la CECA, la liquidation de cette dernière est imminente», a déclaré

M. Alex Brenninkmeijer, le Membre de la Cour des comptes européenne responsable du rapport. «Il est temps pour la Commission de tourner la page et d'intégrer au programme-cadrede recherche de l'UE le soutien qu'elle octroie aux projets innovants et durables dans les secteurs du charbon et de l'acier.»

La CECA avait pris des engagements à long terme avant la cessation de ses activités, mais sa liquidation arrive à son terme, observent les auditeurs. Entre 2002 et 2018, le portefeuille de prêts a baissé de plus de 90 % (passant de 964 millions d'euros à 95,2 millions d'euros) et les

