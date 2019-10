Communiqué de presse: La littérature comme source d'inspiration – dans le Foyer d'art Helvetia, Peter Wüthrich dévoile tout ce que l'on peut faire avec des livres

Depuis 1992, l'artiste bernois Peter Wüthrich travaille exclusivement avec le livre. Habité jusqu'à l'obsession par sa passion, il a réuni une impressionnante collection d'ouvrages, érigés en un concept modulaire dont émerge une œuvre foisonnante: mosaïques, caractères ou tapis faits de livres, films ou photographies dont les acteurs sont encore et toujours les livres. L'artiste vit et travaille à Berne. En exposant à de multiples reprises ses installations de livres, Peter Wüthrich s'est forgé une réputation nationale et internationale. Ses œuvres figurent aujourd'hui en bonne place dans des collections prestigieuses, dont celle du Bundestag allemand.

Pour l'exposition au Foyer d'art d'Helvetia, Peter Wüthrich a sélectionné des œuvres, anciennes et récentes, qui gravitent autour du thème de l'odyssée et mettent en lumière les multiples facettes de son talent. L'exposition est une invitation au voyage à travers l'univers ludique et créatif de Peter Wüthrich, où le livre trône en monarque absolu.

Engagement en faveur de l'art

Ouverte le jeudi de 16 à 20 heures, l'exposition «Odyssee» se tiendra jusqu'au 30 janvier 2020. L'entrée est gratuite. En organisant périodiquement des expositions temporaires dans le Foyer d'art, Helvetia donne également un aperçu de sa propre collection d'art suisse contemporain, l'une des plus importantes du pays: plus de 1 800 œuvres signées par quelque 400 artistes. Par ailleurs, les artistes qui exposent ont ainsi la possibilité de faire découvrir leurs travaux à un large public. Trois ou quatre expositions sont organisées chaque année au Foyer d'art. Mais l'engagement d'Helvetia en faveur de l'art ne s'arrête pas là: l'entreprise, qui assure aussi les œuvres d'art, décerne chaque année le Prix d'art qui met le pied à l'étrier à de jeunes artistes en début de carrière.

Dates et heures d'ouverture de l'exposition «Odyssee»

Du 17 octobre 2019 au 30 janvier 2020

Tous les jeudis de 16 à 20 heures (sauf le 26 décembre 2019 et le 2 janvier 2020)

Heures d'ouverture supplémentaires pendant la Nuit des musées de Bâle:

vendredi 17 janvier 2020, de 18 à 2 heures

Foyer d'art Helvetia, Steinengraben 25, 4051 Bâle

Entrée gratuite

A l'intention des journalistes

Les journalistes peuvent visiter l'exposition «Odyssee» en dehors des heures d'ouverture officielles. Afin de profiter de cette offre, veuillez contacter le service de presse d'Helvetia:

Téléphone: +41 58 280 50 33

media.relations@helvetia.ch

Vue de l'exposition : Peter Wüthrich "Odyssee" (détail)

Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media.