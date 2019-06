Communiqué de presse: Lauréat du prix Helvetia Kaspar Ludwig à la LISTE – Tout sauf confortable

La semaine prochaine, l'espace de la LISTE - Art Fair Basel est dédié aux œuvres de jeunes artistes émergents. Kaspar Ludwig, qui a été récompensé par le Prix d'art Helvetia en mars dernier, sera présent au travers d'une exposition en solo. Kaspar Ludwig était déjà à la LISTE l'année dernière, en tant que visiteur. La cohue de la foire et les nombreuses galeries et œuvres ont éveillé en lui un sentiment de claustrophobie. Une expérience qui l'a inspiré pour son entrée à la LISTE. Son projet comprend un «banc», deux «vases» et des «coussins».

Un lieu non propice au repos

Kaspar Ludwig utilise souvent des objets du quotidien dans son travail. Cependant, il sait lui-même que, souvent, les humains ne perçoivent plus sciemment le quotidien. C'est ce qui le pousse à modifier ces objets du quotidien pour qu'ils soient vus autrement. Par exemple, le banc fabriqué en marbre de Carrare rappelle le grand parc d'une villa italienne. A cela près que notre artiste a construit une surface d'assise en biais. Le lieu qui, à première vue, promet une courte pause, se mue en quelque chose qui met mal à l'aise.

Les coussins repose-têtes, normalement composés d'un tissu doux et moelleux, est en laiton, sa surface est lisse et réfléchissante. Particulièrement durs, les coussins ne remplissent pas leur fonction habituelle. Les vases de taille humaine avec leur silhouette fort allongée et leurs oreilles font penser à un corps humain. Leur posture légèrement courbée évoque un état d'épuisement ou de douleur.

Une exposition en solo à titre d'encouragement

L'exposition en solo de Kaspar Ludwig à la LISTE fait partie du Prix d'art Helvetia. En association avec la récompense en argent de 15 000 francs, cette exposition sert de tremplin vers l'avenir professionnel. La présence à la LISTE offre aux jeunes artistes la possibilité de présenter leurs œuvres à un public averti et de se constituer un réseau. Ils sont choisis par un jury, représenté par des membres d'institutions artistiques réputées. Cette année, il est constitué de: Ines Goldbach (directrice du Kunsthaus Baselland), Olivier Kaeser (commissaire indépendant), Joanna Kamm (directrice de LISTE-Art Fair Basel), Andreas Karcher (responsable du service Art Helvetia), Nathalie Loch (commissaire de la collection d'art d'Helvetia) et Karine Tissot (directrice du Centre d'art contemporain d'Yverdon-les-Bains).

Engagement d'Helvetia en faveur de l'art

Le Prix d'art Helvetia est un volet essentiel de l'engagement du groupe d'assurance international en faveur de l'art. Depuis 2004, il est décerné chaque année à un jeune talent. Egalement assureur d'art, Helvetia est à la tête d'une des plus grandes collections d'art contemporain suisse, dont l'histoire remonte à plus de 70 ans. La collection se compose essentiellement de peintures, de dessins et de photographies. Au Foyer d'art (son propre espace d'exposition ouvert au public au siège principal à Bâle), Helvetia organise jusqu'à quatre expositions par an qui incluent des œuvres de sa propre collection ou des présentations en solo d'artistes dont les travaux ont leur place dans la collection.

Portrait vidéo de Kaspar Ludwig

Informations sur la LISTE - Art Fair Basel

Kaspar Ludwig, lauréat du Prix d'art Helvetia 2019

Stand 2/1/4

Burgweg 15, Bâle

Vernissage

Le lundi 10 juin de 18 à 21 heures, entrée libre

Foire

Du mardi 11 juin au samedi 15 juin 2019, de 13 à 21 heures

Le dimanche 16 juin 2019, de 13 à 18 heures

