Communiqué de presse: Le Musée d'art de Pully présente des œuvres de la collection d'art d'Helvetia

Le Musée d'art de Pully est engagé notamment dans la promotion de l'art national. Dans l'exposition «Perspectives», qui a ouvert ses portes le 11 septembre, le musée présente des œuvres de la collection d'art d'Helvetia. On peut y voir des travaux d'artistes comme Giovanni Giacometti, Thomas Huber, Olivier Mosset ou Max Gubler. L'exposition met à l'honneur quatre thématiques: l'architecture, les paysages, l'esthétique géométrique et les figures. Pour la première fois depuis plus de 25 ans, un aperçu de la collection d'art d'Helvetia, soit plus d'un siècle de l'art helvétique est présenté en Suisse romande. Dans le cadre de l'exposition, le Musée d'art de Pully a également invité quatre artistes suisses alémaniques à réaliser des œuvres spécialement pour cette exposition. Avec leurs travaux, Albrecht Schnider, Monika Ursina Jäger, Andriu Deplazes et Beni Bischof investissent les espaces de l'exposition.

On peut par ailleurs voir des réalisations de Miriam Cahn, Corsin Fontana, Silvia Bächli, Rudolf Maeglin, Andreas Christen et Claudia Comte.

Un large engagement en faveur de l'art

La collection d'art d'Helvetia comprend aujourd'hui plus de 2'000 œuvres de 400 artistes environ. C'est l'une des plus importantes dans le domaine de l'art contemporain suisse. La collection a vu le jour dans les années 1940. Tout d'abord dédiée principalement aux dessins et aux peintures, la collection d'art d'Helvetia s'est progressivement ouverte à de nouveaux médias, sculptures et à la photographie. Helvetia, également assureur d'œuvres d'art, est fortement engagée dans l'art. Avec le Foyer d'art Helvetia, les artistes ont la possibilité de faire découvrir leurs travaux à un large public, dans l'espace d'exposition situé au siège principal de Bâle. Trois ou quatre expositions sont organisées chaque année. L'engagement dans l'art s'illustre aussi dans le Prix d'art Helvetia qui soutient les jeunes artistes à l'aube de leur carrière professionnelle et des projets de numérisation avec des musées suisses choisis.

Informations pratiques sur l'exposition «Perspectives. La collection d'art Helvetia»

Du 11 septembre au 6 décembre 2020

Du mardi au vendredi, de 14 à 18 heures

Les samedi et dimanche, de 11 à 18 heures

Chemin Davel 2, 1009 Pully

www.museedartdepully.ch

Thomas Huber, Farbiger Saal, 2006 © ProLitteris Zurich 2020

Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media.