Communiqué de presse - Le Parlement approuve l'accord sur les homards

En échange de la suppression des droits de douane sur les homards vivants ou congelés importés des États-Unis, l'UE bénéficiera d'une exonération de droits de douane d'une valeur économique comparable sur ses propres produits, tels que les plats préparés, certains objets en cristal et les briquets. Il s'agit de la première réduction des droits de douane négociée entre l'UE et les États-Unis en plus de 20 ans, et elle s'appliquera à tous les partenaires commerciaux de l'OMC.

Le Parlement a soutenu l'accord par 638 voix pour, 45 contre et 11 abstentions 'en tant que base d'un nouvel engagement transatlantique constructif'.

La résolution fait remarquer que l'UE et les États-Unis sont confrontés à un différend sur les droits de douane américains perçus en juin 2018 concernant l'aluminium et les produits agricoles européens.

Citation

Le rapporteur Bernd Lange (S&D, DE) a déclaré: 'Ces dernières années, des tensions ont marqué les relations commerciales entre l'UE et les États-Unis. Cet accord sur les homards est une offre de l'UE démontrant clairement que nous préférons la coopération à la confrontation. Les États-Unis doivent arrêter de pénaliser nos entreprises via des tarifs douaniers unilatéraux, nous devons régler l'affaire Airbus-Boeing et explorer les pistes pour agir ensemble, par exemple sur la réforme de l'OMC. Nous devons garder à l'esprit que ce qui nous rassemble est supérieur à ce qui nous divise.'

Prochaines étapes

Le Conseil a déjà adopté le règlement. Suite au vote en plénière, il entrera en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'UE, avec effet rétroactif à partir du 1er août 2020.

Contexte

Dans le cadre du premier accord de réduction tarifaire entre l'UE et les États-Unis depuis 20 ans, les deux partenaires ont convenu le 21 août dernier de supprimer ou de réduire les droits de douane pour un petit nombre de lignes tarifaires couvrant 168 millions d'euros d'exportations de l'UE et des États-Unis. Consultez la liste des produits.