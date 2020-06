Communiqué de presse: Le déclin de la biodiversité des terres agricoles se poursuit malgré des mesures ciblées prises dans le cadre de la PAC, selon la Cour des comptes européenne

FR

Communiqué de presse

Luxembourg, le 5 juin 2020

Le déclin de la biodiversité des terres agricoles se poursuit malgré des mesures ciblées prises dans le cadre de la PAC, selon la Cour des comptes européenne

D'après un nouveau rapport de la Cour des comptes européenne, la politique agricole commune (PAC) n'est pas parvenue à inverser la tendance à la baisse que connaît la biodiversité depuis des décennies, et l'agriculture intensive reste l'une des principales causes de la perte de biodiversité. Les auditeurs ont relevé des lacunes dans la stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020, ainsi que dans la coordination de cette stratégie avec la PAC. En outre, le suivi, par la Commission, des dépenses de la PAC consacrées à la biodiversité n'est pas fiable, et la majeure partie des fonds de cette politique a un impact positif limité dans ce domaine. Certains régimes de la PAC offrent un plus grand potentiel d'amélioration de la biodiversité, mais la Commission et les États membres ont privilégié les options à faible impact.

En Europe, l'abondance et la variété des espèces présentes sur les terres agricoles sont en baisse depuis de nombreuses années. Depuis 1990, les populations d'oiseaux des champs et de papillons des prairies - de bons indicateurs de l'évolution de la biodiversité - ont diminué de plus de 30 %. L'agriculture intensive, qui reste l'une des principales causes de la perte de biodiversité, a entraîné une diminution de l'abondance et de la diversité de la végétation naturelle et, par suite, de celles des espèces animales.

En 2011, la Commission a adopté une stratégie visant à enrayer la perte de biodiversité à

l'horizon 2020. Elle s'y est engagée à renforcer la contribution de l'agriculture et de la foresterie au maintien de la biodiversité ainsi qu'à «améliorer sensiblement» l'état de conservation des espèces et des habitats subissant les effets de l'agriculture. Les auditeurs ont apprécié si la PAC avait contribué à mieux préserver la biodiversité des terres agricoles et si l'UE progressait dans la réalisation de ses objectifs. Pour ce faire, ils se sont rendus en Allemagne, en Irlande, à Chypre, en Pologne et en Roumanie.

