Communiqué de presse: Le financement de la reprise avec REACT-EU: un compromis difficile à trouver entre soutien rapide et optimisation des ressources, selon la Cour des comptes européenne

Communiqué de presse

Luxembourg, le 14 juillet 2020

Le financement de la reprise avec REACT-EU: un compromis difficile à trouver entre soutien rapide et optimisation des ressources, selon la Cour des comptes européenne

La proposition «REACT-EU» de la Commission européenne, qui vise à majorer de 58 milliards d'euros le financement accordé aux pays de l'UE au titre de la cohésion durant les premières années - décisives - de reprise suivant la crise de la COVID-19, prévoit de mobiliser les investissements et de concentrer le soutien financier en début de période. Dans un nouvel avis publié aujourd'hui, la Cour des comptes européenne attire l'attention sur le compromis à trouver entre l'objectif de la proposition, qui est de fournir des fonds supplémentaires le plus rapidement possible, et celui d'affecter ces fonds là où le besoin s'en fait le plus sentir et où ils produiront l'effet maximal. Les auditeurs signalent également que les mécanismes de réaction

la crise que la Commission propose de mettre en place dans le cadre du prochain budget septennal manquent de dispositions favorisant la bonne gestion financière des fonds de l'UE.

L'UE a présenté un plan de relance d'un montant de 750 milliards d'euros, appelé «Next Generation EU» et destiné à soutenir les États membres dans leurs efforts pour réduire l'impact socioéconomique de la pandémie et pour retrouver le chemin d'une croissance durable. Ce plan comprend, au titre du budget de la période 2014-2020, une initiative de soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l'Europe, dite «REACT-EU» (pour Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), censée jeter les bases de la reprise dans l'Union européenne pendant la période 2020-2022. La Commission a en outre proposé, pour le budget de la période 2021-2027, de nouvelles règles applicables aux Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI), qui doivent permettre la mise en place de mécanismes pouvant être déclenchés rapidement au cas où de nouveaux chocs se produiraient dans les années à venir. Les auditeurs ont évalué ces deux propositions.

