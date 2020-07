Communiqué de presse: Le système de protection des entreprises de l'UE contre la concurrence déloyale fonctionne bien, estime la Cour des comptes européenne

FR

Généralement, les mesures de défense commerciale prennent la forme de droits additionnels imposés pour compenser les pertes subies par l'industrie de l'UE en raison de pratiques déloyales. La politique commerciale est une compétence exclusive de l'UE, ce qui signifie que la Commission européenne est chargée de mener les enquêtes et d'instituer les droits au nom des États membres. Selon les auditeurs, la Commission utilise activement les outils à sa disposition, mène correctement ses enquêtes et justifie dûment les mesures qu'elle impose. Dans la plupart des cas, ces mesures de défense ciblent des produits industriels plutôt que des produits de consommation, à l'exception notable des bicyclettes (électriques et standard). Les auditeurs ont en effet constaté que les IDC avaient visiblement eu une incidence positive dans le secteur des vélos électriques, qui, sans les mesures, ne seraient sans doute plus produits en Europe aujourd'hui. Ils ajoutent que les IDC ont également constitué un soutien non négligeable pour l'industrie sidérurgique, même si ce fut moins le cas pour celle des panneaux solaires. Cela étant, ce dernier secteur est largement influencé par les décisions politiques en matière d'environnement et de lutte contre le changement climatique.

D'une manière générale, les auditeurs recommandent à la Commission de sensibiliser davantage aux instruments de défense commerciale, étant donné que seules quelques industries y ont actuellement recours: si des secteurs comme la sidérurgie et l'industrie chimique sont familiarisés avec les IDC, d'autres (notamment celui des petites et moyennes entreprises) le sont nettement moins et risquent dès lors de ne pas chercher une protection lorsqu'ils sont confrontés à des distorsions des échanges. Par ailleurs, les auditeurs recommandent à la Commission, en tant que représentante de l'UE sur la scène du commerce mondial, d'améliorer la manière dont elle suit l'efficacité globale de sa politique et de mieux hiérarchiser certaines actions (notamment dans le cadre du forum de l'OMC).

Remarques à l'intention des journalistes

La défense commerciale constituant un enjeu planétaire, elle est réglementée au niveau mondial. Des accords de l'OMC définissent le cadre juridique et institutionnel régissant les IDC et précisent dans quelles conditions ils peuvent être appliqués ainsi que les règles à suivre au cours des enquêtes. La législation de l'UE doit refléter pleinement les règles de l'OMC, mais dans certains cas, elle peut établir des exigences supplémentaires (par exemple le critère relatif à l'intérêt de l'Union) avant l'adoption de mesures. Les principaux textes législatifs de l'UE relatifs aux IDC sont le règlement antidumping de base et le règlement antisubventions de base de 2016, avec leurs importantes modifications de 2017 et de 2018.

En 2019, la Commission a lancé onze nouvelles enquêtes antidumping et cinq nouvelles enquêtes antisubventions. Ces enquêtes concernaient six pays, dont les plus visés étaient la Chine et l'Égypte, qui ont fait l'objet, respectivement, de sept et de quatre enquêtes. À la fin de 2019, 109 mesures antidumping et antisubventions étaient en vigueur.

L'audit a concerné les activités de la Commission au cours de la période 2016-2019. Il n'a pas porté sur l'efficacité des travaux des autorités douanières nationales, qui sont uniquement responsables de la perception des droits imposés à la suite des enquêtes de défense commerciale. La Cour des comptes européenne a examiné des thèmes connexes dans son rapport spécial n° 19/2017 intitulé «Procédures d'importation: les intérêts financiers de l'UE pâtissent d'insuffisances au niveau du cadre juridique et d'une mise en œuvre inefficace», ainsi que dans son rapport spécial n° 02/2014 intitulé «Les régimes commerciaux préférentiels sont-ilsgérés de manière appropriée?».