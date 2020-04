Communiqué de presse: Les actionnaires d'Helvetia suivent les propositions du Conseil d'administration et approuvent la création d'un capital-actions

A l'occasion de la 24e assemblée générale ordinaire, les actionnaires d'Helvetia Holding n'ont pu exercer leurs droits que par le biais du représentant indépendant en raison des mesures visant à endiguer la propagation du COVID-19. Celui-ci a exécuté les instructions de 7 139 actionnaires, représentant ainsi 34 212 985 voix sur 49 725 685, soit 68,8% du capital-actions. Les actionnaires ont approuvé le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes consolidés de 2019. Ils ont également donné décharge au Conseil d'administration et à la direction du groupe pour l'exercice passé.

Tous les membres du Conseil d'administration réélus

Les actionnaires ont confirmé Doris Russi Schurter comme membre et présidente du Conseil d'administration. Ils ont réélu les neuf membres actuels du Conseil d'administration pour un nouveau mandat d'un an. Les membres Gabriela Maria Payer, Andreas von Planta et Regula Wallimann ont été réélus au comité Nominations et rémunération; Jean-René Fournier y a été élu comme nouveau membre. «Je remercie les actionnaires pour la confiance qu'ils ont témoignée. Je regrette sincèrement que nous n'ayons pas pu avoir d'échange personnel cette année. Cependant, la santé est le maître mot pour l'heure, c'est pourquoi je comprends naturellement les mesures prises par le Conseil fédéral», déclare Doris Russi Schurter.

Helvetia reste un partenaire fiable

Les actionnaires ont suivi la proposition du Conseil d'administration pour l'affectation du bénéfice inscrit au bilan. En raison du solide résultat de l'exercice 2019 et dans la logique de la politique à long terme en matière de dividendes, ils ont augmenté le dividende de CHF 0.20, qui passe ainsi à CHF 5.00. «Nous sommes conscients de la situation difficile dans laquelle beaucoup se trouvent actuellement. C'est justement maintenant qu'Helvetia doit rester un partenaire fiable, également vis-à-vis de nos actionnaires», a déclaré Doris Russi Schurter à propos de la distribution des dividendes. Parmi ses actionnaires, Helvetia compte nombre de caisses de pensions et de petits actionnaires qui comptent là-dessus. La distribution de dividendes repose sur la capitalisation très solide d'Helvetia. Le dividende est entièrement financé par les activités commerciales.

Approbation de la création d'un capital-actions

L'assemblée générale a également approuvé la création d'un capital à hauteur de 15% maximum du capital-actions en cours et l'ajout aux statuts en conséquence. Les actionnaires établissent ainsi le socle de la structure de financement visée pour la reprise de l'assureur espagnol Caser. Conformément à la communication du mois de janvier, cette reprise doit être réalisée pour un tiers par des capitaux propres et pour deux tiers par un capital hybride. Cette structure de financement permet une gestion du capital efficace et contribue à l'équilibre de la dotation en capital. La dotation en capital d'Helvetia restera tout aussi solide après la transaction. Le taux SST restera ainsi dans l'objectif stratégique défini de 180 à 240%. Le prix d'achat pour une participation d'environ 70% dans Caser s'élève à environ 780 millions d'euros. Si les marchés boursiers venaient à compliquer la structure de financement prévue, Helvetia dispose de suffisamment de liquidités pour surmonter des périodes de perturbations extrêmes sur les marchés.

Doris Russi Schurter en est convaincue: «Pour Helvetia, Caser représente une belle opportunité pour renforcer durablement sa position sur le marché espagnol et sur le marché européen des assurances.» Helvetia voit cette opportunité et les perspectives de rendement qui en découlent comme garanties à long terme, même au vu des défis financiers actuels. Helvetia pourra ainsi renforcer encore ses activités européennes en tant que deuxième pilier, développer ses activités non-vie attrayantes et accroître sa force de vente en Espagne. Les actionnaires pourront également bénéficier de cette évolution stratégique sous la forme de prévisions de dividendes plus élevés et des hausses de cours.

Approbation des rémunérations

Les actionnaires ont également approuvé les montants totaux de la rémunération fixe des membres du Conseil d'administration ainsi que de la rémunération fixe et variable du Comité de direction. Enfin, l'assemblée générale a confirmé l'étude d'avocats Schmuki Bachmann, Saint-Gall, dans sa fonction de représentant indépendant et a à nouveau voté en faveur de KPMG AG de Zurich comme organe de révision.

