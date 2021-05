Communiqué de presse: Lidia Suligoj devient membre du Comité de direction d'Helvetia Suisse et dirige le domaine Operations nouvellement créée

Helvetia crée le nouveau domaine Operations et complète le Comité de direction Suisse par la fonction de Chief Operating Officer. Lidia Suligoj occupera ce poste nouvellement créé et sera responsable de la qualité du service et des processus chez Helvetia.

Avec la stratégie helvetia 20.25, Helvetia entend se différencier grâce à son orientation client et à l'expérience client. Dans cette optique, la compagnie d'assurance crée le domaine Operations en Suisse. Celui-ci comprendra un Contact Center, premier point d'accès pour toutes les préoccupations des clients. Le domaine Operations sera également responsable de la qualité élevée du service et du bon déroulement des processus à l'échelle d'Helvetia Suisse. Lidia Suligoj rejoindra Helvetia en tant que Chief Operating Officer (COO) pour diriger ce nouveau domaine. «Offrir un accès facile et convivial à Helvetia, des processus rapides et simples ainsi qu'un niveau de service élevé - en instaurant la nouvelle fonction de COO, nous ancrons ces promesses aux clients dans notre organisation», explique Martin Jara, CEO d'Helvetia Suisse.

«Nous sommes ravis d'avoir pu recruter une cadre dotée d'une vaste expérience dans le domaine du service clients pour ce poste exigeant de COO», ajoute le CEO. Lidia Suligoj travaille depuis plus de 20 ans dans la branche d'assurance, où elle a occupé diverses fonctions. Elle a notamment été chargée de la mise en place, de la gestion et du développement de plusieurs organisations de service clientèle ainsi que de l'optimisation de processus et du pilotage de nombreux grands projets auprès de différents assureurs. Lidia Suligoj quittera Generali pour rejoindre Helvetia le 1er novembre 2021. Elle sera membre du Comité de direction et directement rattachée au CEO Suisse.

